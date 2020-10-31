831衝突事件14個月警拘兩男　伍健偉涉公眾地方行為不檢被捕

今晚（31日）是831太子站衝突事件發生14個月，有市民一如以往到太子站B出口外獻花，有區議員到場擺放紙皮箱收花，現場有大批警員戒備。有男子手持電話播放去年8月31日速龍進入太子站執法情況，警員隨即拉起橙色封鎖線進行截停搜查；至晚上８時許，有人被票控涉違反限聚令，亦有示威者於西洋菜南街高叫辱警口號，警方一度舉起藍旗，其後拘捕兩名男子，涉嫌阻礙警務人員執行職務和在公眾地方行為不檢，其中一人為元朗區議員伍健偉。

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傍晚6時起，大批警員已於太子道西、彌敦道交界戒備，並四處巡邏。他們又於站外用橙色帶圍封太子站外欄杆，禁止市民靠近。晚上7時起，市民陸續到太子站B出口獻花，區議員到場擺放紙皮箱收集花束，明日將花送往沙嶺公墓。警員不時截停搜查市民，又多次勸籲記者留在警方橙色封鎖線所設立的「採訪區」採訪。其間有人被票控違反限聚令；有男子手持電話播放去年8月31日，速龍進入太子站執法情況，警員隨即拉起橙色封鎖線進行截停搜查。另外，旺角北區議員蕭德健於前雷生春位置，擺放慶祝萬聖節的南瓜裝飾，並呼籲市民關注12港人事件，其間有警員到場勸籲他們將裝飾擺放路旁，以免阻礙行人。

至晚上8時許，有示威者於西洋菜南街高叫辱警口號，大批警員突然奔跑企圖追捕示威者，其後高舉藍旗，警告示威人士的集會或遊行屬違法，要求散去，否則可能使用武力。一名男子被警員帶到後巷截查，其後被鎖上手扣帶走；元朗區議員伍健偉與警方理論，警方數次勸籲他離開，伍健偉反駁指自己只是站在街上，警方其後以涉公眾地方行為不檢將他帶走。伍健偉助理於Facebook表示，伍健偉到太子監察警方行動時被捕，現正通知私人律師。

警方於Facebook表示，晚上有人在旺角一帶集結及叫囂，涉嫌觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下進行受禁羣組聚集的相關罪行，警方在現場發出多次警告。在西洋菜街及太子道西交界附近，兩名男子分別涉嫌阻礙警務人員執行職務和在公眾地方行為不檢被捕。