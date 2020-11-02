六旬保安猝死　頓失家庭經濟支柱　遺孀徹夜難眠：佢好愛鍚仔女

六旬姓余男保安昨（1日）通宵當值期間猝死，遺下妻子，及一名仍讀中學的自閉兒子。昨日，兒子陪余太領回死者遺物時，連一個死者使用過的破舊水樽亦不捨丟棄，「唔好丟，我掛住老竇，想睇住佢啲嘢」。面對突如其來的喪夫之痛，余太既擔心兒子無法接受，又對家庭經濟感到前路茫茫，慨嘆「真係唔知點算」。

今（2日）早《香港01》記者探望余太，她正在整理丈夫的遺物，稱是待兒子上學後才敢收拾，因擔心患有自閉症的兒子未能接受父親去世的事實，「阿仔唔識表達自己，好擔心佢⋯⋯佢喺度，唔敢執老竇啲嘢，趁佢返咗學，先敢慢慢執，費事佢唔開心。」余太則患有多年抑鬱症，需要服藥，收拾丈夫遺物期間，她突然情緒陷入悲傷。

今早《香港01》記者探望余太，她正在整理丈夫的遺物。（鄧詠中攝）

余太稱，丈夫很愛錫子女，得悉丈夫離世的消息後，自己寢食不安、徹夜難眠，「平時都要食藥先瞓到，噚晚成晚瞓唔到，好辛苦」，她又透露兒子亦無胃口進食，但堅持如常上學，「希望阿仔努力生活，唔可以唔返學」。余太表示，兒子很節儉，無奈「讀書唔叻」，盼他能讀廚藝，「識返門手藝，有一技之長，唔好行差踏錯」。

除了幼子，夫婦倆還育有一名25歲的女兒，惟長女與父母關係疏離，收入亦不高，在得悉爸爸去世後，長女承諾會給家用照顧屋企，「但佢後生女都要生活開支，人工低，都唔捨得拎個女太多。」余太為家庭主婦，家庭經濟靠任職保安的丈夫支撐，意外後，余太正尋求社署社工幫助。

男保安當值期間昏迷，送院不治。（鄧詠中攝）

昨日凌晨4時許，紅磡崇安街陽光廣場3座位置，一名63歲姓余的通宵班男保安員，在更亭當值期間突然暈倒，送院後證實不治。