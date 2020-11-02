深水埗一名男子涉嫌尾隨一名老婦進入元州街16至18號一幢唐樓梯間搶劫，以胡椒粉撒眼手法，搶去婆婆頸上金鏈後逃去。怎料螳螂捕蟬，黃雀在後，賊人的舉動，早被一隊反罪惡巡邏警員盯上及監視，見他逃走即展開追截，並成功制服報稱任職裝修工人的53歲疑犯，起回贓物。

撒胡椒粉搶阿婆金鏈。53歲裝修工人深水埗被捕。警員在事發梯間調查。（馮國良攝）

警方深水埗分區助理指揮官（行動）郭志濠總督察講述案情，指昨（1日）下午5時半，深水埗分區特遣隊隊人員，在深水埗 一帶執行反罪惡巡邏，其間發現一名形跡可疑男子在街上徘徊。特遣隊人員隨即進行監視，並見他緊隨一名長者進入元州街16至18號一幢唐樓，立即部署行動。事後經調查，該名可疑男子涉嫌在1至2樓梯間，向一名女長者住客撒胡椒粉搶劫，搶去女事主頸上金鏈，及即時逃走至唐樓地下。此時，監視的深水埗分區特遣隊警員立即採取行動，經一番追捕，在元州街成功制服涉案疑匪，起回金鏈。

被捕男子53歲姓林，報稱為裝修工人，現正被警方扣留調查他是否與其他案件有關。案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

被問到撒胡椒粉是否新手法，郭志濠指行劫犯人會使用不同暴力或武器，例如扑頭，而撒胡椒粉並非新趨勢。他指，警方已逐漸恢復軍裝及便衣人員巡邏，會繼續加強巡邏罪惡黑點，打擊在區內的罪案及非法活動。他強調行劫是非常嚴重罪行，一經定罪最高刑罰可以判終身監禁。 警方會繼續加強軍裝及便衣人員。