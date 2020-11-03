港鐵故障｜大窩口至葵興站路軌完成臨時復修　港鐵向乘客致歉

【07:05更新】港鐵表示，荃灣綫列車駛經大窩口站至葵興站路段時需要慢駛，荃灣綫由荃灣站至中環站的行車時間，預計需要額外多2分鐘；荃灣綫現時維持每3分鐘一班車。港鐵職員正繼續進行搶修工作。 港鐵荃灣綫行車延誤。港鐵表示，由於大窩口站至葵興站的路軌出現裂紋，荃灣綫列車作出調整，列車需要減慢車速。現時來往中環站至荃灣站列車，約10分鐘一班車。 港鐵指，現正進行搶修工作，目前荃灣綫月台上的乘客較多，候車時間亦會較長。請為行程預留充裕時間。

今次是港鐵荃灣綫六日內第四度故障。其中10月29日早上7時許，旺角站往太子站之間的路軌亦出現裂紋，荃灣綫列車受阻個多小時，至8時30分回復正常；當日下午，往中環方向美孚站至長沙灣站之間路段的架空電纜曾經跳掣，服務受阻近20分鐘；10月30日傍晚，旺角站往油麻地站之間信號故障，整體車程多2至3分鐘，半小時後回復正常。

完成臨時復修工作 晚上非行車時間進行詳細跟進

其後，港鐵發言人表示，港鐵維修人員已完成臨時復修工作，進一步鞏固該路軌，列車可繼續安全行駛。維修人員會繼續在現場密切監察有關情況，並已安排在晚上非行車時間進行詳細的跟進。

為審慎起見，列車經過該路段仍需減慢車速，而由於荃灣綫已進入非繁忙時間，班次相對減少，目前可維持正常班次。至於下午繁忙時間的班次，仍有可能需要作調整，港鐵會在稍後再公佈安排。港鐵對為乘客帶來不便致歉。請乘客留意港鐵的資訊發佈，預早為行程作安排。