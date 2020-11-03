尋親│44歲港男鄭泰榮吉隆坡離世　馬來西亞籍太太心急尋亡夫親友

近日Facebook各大群組上，出現一則馬來西亞籍女子為亡夫尋香港親友的帖文，內容中提及44歲港男鄭泰榮於10月30日晚在馬來西亞吉隆坡過世，馬來西亞籍太太無法聯絡丈夫在港的親友，亦沒有他們的聯絡方法，於是在Facebook出帖文求助。《香港01》聯絡到死者太太黃女士，她稱和鄭泰榮育有一兒，雖然兩人沒有結婚，但以夫妻名義生活並夫妻相稱，丈夫離世後希望聯絡其家人，告知他們丈夫離世的消息。

黃女士稱，丈夫鄭泰榮是一個顧家的男人。（受訪者提供圖片）

黃女士稱，10月30日晚，44歲的丈夫在毫無先兆下離世，事發時他正在洗手間內，突然傳來巨響，上前查看時發現丈夫跪在地上，面色慢慢由紅變紫，當時脈搏已沒有跳動，送院後證實不治。黃女士稱，解剖報告顯示丈夫死因為心肌梗塞。

因鄭泰榮不是馬來西亞人，他逝世後，黃女士到處頻撲，前往領事館求助，得知要取得死者家人同意才可獲發死亡證，屆時才能領回遺體。惟黃女士稱，丈夫甚少提起香港的事，問他時亦不願多講，只知道他的父母已離世，在香港有哥哥及一個同父異母的妹妹，曾住在粉嶺，離港前在元朗從事貨運工作，幫助貨車落貨。而丈夫的電話日前丟失了，新的電話中又沒有家人的電話聯絡，黃女士現時非常徬徨，希望找到丈夫家人，「有多大牙齒印都好，人走了也希望通知他們。」

黃女士：丈夫是一個顧家的男人

黃女士稱，丈夫是一個顧家的男人，兒子出生後，半夜沖奶、做家務、煮飯等都由丈夫承包，讓太太可以足夠的休息時間。面對丈夫突然離世，她感到十分不捨，「兒子和他樣子很像，看到兒子好像看到丈夫。」

黃女士透露，4年半前來港旅行時，在機場邂逅丈夫，當時對方為他介紹香港景點，更擔當導遊帶好遊覽香港。黃女士返回馬來西亞吉隆坡後，鄭男又飛去馬來西亞旅行，返港人亦保持聯絡，其後兩人發展成戀人。2017年鄭男隻身孩往馬來西亞與黃女士一同生活，兩人育有一名2歲半的兒子。