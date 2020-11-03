大圍積存街唐樓單位作鳳樓　業主收回裝修　確診妓女搬竇到酒店

一名42歲中國籍待遣返的女子疑在港從事性工作，上周三（10月28日）她在東方泛達酒店涉非法入境被捕，至上周五（10月30日）發病後確診。據了解，她在潛伏期14日內，亦曾在大圍積存街22號唐樓一個單位內從事性工作，警方曾登門調查，惟發現單位已被業主收回，現正進行裝修工作，估計該名女子因單位被收回，而轉至旺角塘尾道206號東方泛達酒店繼續賣淫活動。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今日指，根據警方資料，患者於潛伏期間曾接觸數十名人士。

該名確診女子為5331個案，張竹君今日（3日）在衞生防護中心的記者會上表示，根據警方資料，之前她曾在大圍居住。她於潛伏期間曾接觸數十名人士，警方正追查曾與其接觸的人，「但未必咁容易搵得到嘅人士」。她呼籲，任何人如覺得曾接觸確診人士，亦主動看醫生及接受測試。她亦指，自覺高危者亦有很多方法作測試，「譬如佢去門診拎個樽，唔需要睇醫生，都可以攞個樽做測試」，建議他們即使不是客人亦作測試，以防感染身邊的高危人士如長者。

記者問及曾光顧該名性工作者的顧客，會否被列作親密接觸者並安排往隔離檢疫，張竹君指即使有CCTV亦難找到顧客，因他們都戴有口罩。至於需不需要隔離要視乎他是否患者於傳染期接觸過的人。目前本港暫無感染個案與5331有關。

附近餐廳職員感擔心﹕啲客一個接一個

消息指，該名女子曾居住的地址為大圍積存街22號的唐樓一單位，警方曾上門了解，惟單位已被業主收回進行裝修，不排除有人因而搬至旺角的酒店工作。記者到現場視察，發現大廈一個單位正進行裝修，外牆搭建棚架。該單位設有密碼鎖及有兩個房間，其中一房間設有床，單位有亮燈但無人應門。

該大廈地下的餐廳女職員知悉曾有確診人士在單位工作後，直言感到擔心，更指單位經常有男顧客出入，大多是後生仔，她表示﹕「梗係多（客）啦，初初唔知係咩人，30歲左右啦」，形容該些男子會手持電話在地下及樓梯等候，生意是「一個落嚟就接一個」，並指上周仍見有客人光顧。