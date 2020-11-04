旺角謀殺案｜揭命案男友人哀傷路祭　4歲子伴母屍兩日留院觀察

旺角砵蘭街倫常慘劇，28歲姓容女子遭丈夫亂刀及鉸剪斬殺。至今早（4日）女死者10多名友人到場路祭，眾人神情哀傷。而昨日揭發事件、報警的女死者友人陳先生指，女死者的4歲兒子仍在醫院，他稱由於小朋友有機會目擊整個兇案過程，警方需為他落口供。陳續指女死者的親人仍在內地，她的身後事仍有待跟進。

至今早（4日）女死者10多名友人到場路祭，眾人神情哀傷。（黃偉民攝）

旺角砵蘭街倫常慘劇 4歲兒伴母屍兩日

昨日（3 日）揭發的旺角砵蘭街倫常慘劇，28歲姓容女子疑遭丈夫亂刀及鉸剪斬殺，並反鎖廁所，4歲兒伴母屍兩日。男疑兇則於前日凌晨，於兇案現場附近旺角道墮樓亡。警方表示，夫婦因感情問題發生爭執，釀成慘劇。警方到場時，女死者倒卧廁所血泊中，屋內凌亂。經法醫初步檢驗，女死者右太陽穴、頸部均有刀傷及剌孔傷痕，「左邊心口仍插住一把生果刀」，或是主要死因。

據了解，姓容女死者於本周日（1日）生日，當晚她與丈夫、4歲兒子及25歲男同鄉等多人外出飯聚慶祝，席間容女透露離婚意欲。深夜返家後，夫婦發生激烈爭執，至翌日（2日）凌晨1時許，其32歲姓游內地丈夫，被發現在附近旺角道7至9號一大廈墮樓亡。

男同鄉飯聚後擔憂夫婦情況，多次聯絡容女無果，連續2日上門拍門亦無人回應。至昨午（3日）再到容女家中拍門，其4歲兒子開門，聲稱媽媽遭爸爸斬傷，男同鄉聞言大驚立即報警，警方到場發現女死者倒斃單位廁所內。