7男女墮低息貸款騙局失19萬元「保證金」　29歲男涉串謀詐騙被捕

29歲男子訛稱提供低息貸款，騙取7男女共19萬元「保證金」。被捕男子涉嫌於今年9月至11月期間，透過電話自稱自己為銀行或財務中介公司職員，訛稱可以提供免入息審查及低息貸款，套取受害人的個人資料及財務狀況，之後再約受害人在不同地方見面，過程中誘取受害人簽署虛假財務文件，令他們降低戒心，並騙取他們1至4萬元不等的保證金。4男3女受害人年齡介乎21至70歲，總共被騙取19萬元。警方相信疑犯為犯罪集團的一員，不排除有更多人被捕。

警方今（6日）拘捕一名29歲男子涉嫌串謀詐騙。（余睿菁攝）

警方經深入調查及情報分析後，鎖定一名29歲男子，於今日在荃灣進行拘捕行動，並以涉嫌串謀詐騙將該男子拘捕，成功阻止他騙取第7名受害人的財產。中區重案組第2隊督察袁嘉輝交待案情時指，疑犯訛稱可以提供免入息審查及低息貸款後，每每相約受害人到咖啡店、餐廳等場所，誘使受害人簽署虛假財務文件，並索取1至4萬元的保證金後便逃去無蹤。受害人之後發現收不到低息貸款，始知受騙及報案。

中區重案組第2隊督察袁嘉輝交待案情。（余睿菁攝）

另外，警方留意到本年的不良財務中介公司騙案大幅增加，首10個月全港相關騙案已有近400宗，比去年同期的256宗上升約55%，希望市民能特別小心來歷不明且自稱財務公司的電話，免受騙徒欺騙。