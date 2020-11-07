虐殺野豬｜黃竹坑野豬疑遭斬頭劏肚　身旁遺有利刀　警截獲可疑男

又有虐畜案發生，黃竹坑有野豬疑遭虐殺斬頭！今日（7日）早上11時許，警方接獲報案指，香港仔黃竹坑道1號近後山位置，有兩名男子持刀形跡可疑。警員接報到場，揭發後山有一隻身長約1.5米的成年野豬，慘被斬去頭顱及劏肚虐殺。據知野豬曾中捕獸器，牠的左前足有夾爛的痕迹。 現場可見，野豬的屍體遭棄置在河邊，牠身旁更遺有一把利刀。至於兩名可疑男子已逃去無終。警方到場用布遮蓋野豬屍體，案件暫列殘酷虐待動物。據了解，早前警員在附近帶走一名年約60至70歲的男子，懷疑他與案件有關。

一隻身長約1.5米的成年野豬慘被斬頭、劏肚虐殺，野豬的屍體遭棄置在河邊，牠身旁更遺有一把利刀。（黃偉民攝）

香港野豬關注組幹事黃豪賢（Roni）表示，對於黃竹坑有野豬疑遭斬頭劏肚，他對事件感到非常痛心，他指黃竹坑一帶經常有野豬到市區覓食。Roni直斥兇徒目無法紀，有感近期的虐待動物案件日漸嚴重，兇徒亦變本加厲虐殺動物。

Roni指，近年的殘酷虐待動物案件，兇徒的手法令人髮指，包括深井豪景花園逾30隻寵物，被人殘酷掟落街導致18死12傷案件，律政司放生殘殺動物的人士，令到愛護動物人士感到憤慨。他有感，兇徒避過刑責及得以消遙法外，事件反映法律檢察過度寬鬆，同時反映現時法律漏洞，Roni希望警方嚴正執法及調查案件。

前年大圍野豬遭行刑式斬首

翻查資料顯示，2018年8月大圍隆亨邨後山發現野豬碎屍，當時野豬遭行刑式斬首，牠的屍體只有頭部，旁邊有一袋懷疑是野豬肉及內臟，死狀恐怖。

本港現行法例：不得使用狩獵器具狩獵野生動物

根據《野生動物保護條例》（第170章）（《條例》），任何人未經許可，不得管有狩獵器具（當中包括捕獸器），亦不得使用狩獵器具狩獵野生動物。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元。

據漁護署資料顯示，野豬是本港常見的野生動物，廣泛分布在香港的山林。在一般情況下，野豬習慣避開人類，但在覓食時偶爾會在鄰近郊野的公共地方附近出沒；如果野豬能經常地從處理不當的戶外垃圾、餵飼者取得食物，牠們有機會習慣接近民居或公共地方覓食，對附近居民造成滋擾。

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本港一連三日發生虐待動物案：

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近日接連發生虐待動物案，包括周五（11月6日）元朗錦田路上村一隻約5歲的黑色雄性唐狗，牠頸部被綠色繩及白色電線捆綁，頭頂及兩邊臉頰有多處刀傷，傷口深至見骨淌血，牠左眼更跌出眼眶；另外周四（11月5日）葵盛西邨10座後山坡一條公眾通道，有一隻腹部被劏開的貓屍體，其腸臟溢出，狀甚恐怖。