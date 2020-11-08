葵涌89歲腦退化婆婆　跌倒困垃圾房斷水斷糧　逾30小時後尋回

葵涌一名89歲患有腦退化的老婦於周五（6日）失蹤，家人及區議員透過社交媒體尋人，至逾30小時後警方於葵盛東邨盛和樓發現婆婆。區議員周偉雄指該個垃圾房屬衞生署長者健康中心，房署保安不會巡邏，婆婆懷疑因被石壆絆倒後無法站立而被困垃圾房，幸無受傷，但因斷水斷糧超過30小時身體較虛弱。

失蹤89歲姓何老婦，周五（6日）早上9時許離開其位於葵涌葵盛圍63號的住所後便告失蹤，家人隨即報警。婆婆因行動不便需持拐杖，亦患有腦退化及聽力退化，葵青區區議員周偉雄於Facebook專頁指，他與婆婆的家人透過社交媒體尋人，惟一直未有婆婆的音訊。

至昨午警方失蹤人口調查組到屋邨管理處翻查閉路電視片段，發現婆婆疑於失蹤當日早上曾進入盛和樓，並跟隨速遞公司職員乘升降機上樓，警方派出PTU警員到盛和樓「洗樓」巡查，其後於大廈5樓一垃圾房發現婆婆。周偉雄指該個垃圾房因平時沒有使用而無燈光，婆婆懷疑因被石壆絆倒後無法站立而被困垃圾房。婆婆其後由被醫院檢查，周偉雄指婆婆無表面傷痕，但因斷水斷食超過30小時身體較虛弱，需要留院觀察。

周偉雄指由於該位置屬衞生署長者健康中心，房屋署保安並不會巡邏該位置，因此一直找不到婆婆。周偉雄表示已約見管理公司及保安部等實地視察，要求加裝設施、改善保安巡邏，以及釐清該位置的保安責任。