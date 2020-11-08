蘇屋邨疑煤氣洩漏三人昏迷　兩幼童送院母搶救不治

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今（8日）早上8時許，警方接報指，長沙灣蘇屋邨荷花樓20樓有異味，疑煤氣洩漏，居民通知保安報警。消防接報到場，破門入屋，發現一名成年女子及兩男女幼童昏迷倒臥屋內，三母子分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院搶救，其後女子經搶救後不治。另外，其間疑為男戶主返回寓所時得悉事件後情緒激動，同送明愛醫院檢查。警方接報後到場，目前案件仍在調查中。現場消息指，單位內的煤氣喉遭切斷。事件中，大廈一度疏散10人。
至近中午12時，男戶主由警員陪同離開醫院，其間情緒激動，
當區區議員何坤洲表示，蘇屋邨荷花樓一中高層瀰漫濃烈煤氣味，大廈保安隨即報案。消防表示，一單位懷疑煤氣洩漏，住戶回單位揭發事件，3人昏迷送院，包括一女子及其兩名子女。他指，估計此家庭於去年搬入上址，未曾接獲過涉事住戶求助，他仍在了解事件。
受事件影響，煤氣公司人員正進行煤氣管道檢查。
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