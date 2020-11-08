蘇屋邨三屍命案｜父收工買4份早餐回家　睹妻兒昏迷送院

長沙灣蘇屋邨發生家庭倫常慘劇，荷花樓一名32歲母親及10歲子6歲女吸入過量煤氣昏迷單位內，三母子送院搶後均證實不治。現場消息指，肇事單位煤氣喉被剪斷，父親在果欄通宵工作回家，帶回4份早餐，卻目睹妻兒昏迷被抬出單位，情緒崩潰送院。警方正循自殺及謀殺案調查。

消防及救護到員到場救援，一名傷者在走廊接受急救其間，一名男子在場嚎哭。（網上影片截圖）

據悉，姓朱36歲男子與妻子於2008年結婚，其後誕下一對子女，一家四口於兩年前搬入荷花樓20樓某室。據了解，朱在果欄通宵工作，昨晚11時許離家上班前，妻子未見有異樣，他更表示會買4份早餐回家共享，凌晨2時份妻子亦曾上線。至早上近8時，朱帶同早餐回家，驚見太太及一對子女被人救離單位，倒臥走廊昏迷。朱當場崩潰，情緒激動，其後由他的父親陪同上救護車送院，經檢查後無大礙。朱由警員陪同離開醫院時悲慟嚎哭﹕「我屋企人冇晒!」



事發於早上7時許，鄰居聞到20樓單位有異味，懷疑有煤氣洩漏，通知保安員報警，消防員破門入屋，發現母親與10歲兒子和6歲女兒在小朋友房間，一對子女在床上，媽媽在床邊地下，3人已陷昏迷，救援人員立即將3人救出屋外，在走廊急救再送院，惜3人搶救後均不治。現場消息稱，肇事單位窗戶全部封邊，煤氣公司檢查後發現屋內煤氣喉被剪斷。