涉受酬查1,200車牌　資料被放上網　51歲男被控8罪周四提堂

警方8月拘捕一名51歲男子，涉嫌收取報酬後透過運輸署網上「查車牌」系統，申請超過1,200份證明書。警方指部分證明書中的個人資料其後被發現在不同的社交媒體平台上不法披露，被捕男子又涉嫌出售證明書獲利。 男子今日（11日）被控告2項「披露未經資料使用者同意而取得個人資料罪」，以及6項「為着取得道路交通條例下的證明書明知而作出在要項上虛假的陳述」罪，案件明天（12日）下午在屯門裁判法院提堂。

警方網絡安全及科技罪案調查科人員於8月26日在屯門拘捕該名51歲男子，涉嫌自去年6月起，收取報酬後進入運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統，訛稱證明書用作法律訴訟及買賣車輛用途，申請超過1,200份載有不同個人資料（包括姓名、住址、身份證號碼等）的證明書。部分證明書中的個人資料，其後被發現在不同的社交媒體平台上不法披露。

警方調查亦發現，被捕男子曾在未得到運輸署或相關資料擁有人同意下，出售載有個人資料的證明書予指使人。

《鏗鏘集》編導蔡玉玲 被捕當日即落案控告

港台《鏗鏘集》編導、香港電台工會前主席蔡玉玲本月3日被警方拘捕，其關於去年7.21事件的專題報道中，出現涉案汽車的登記公司名稱，公司東主報警，警方指蔡涉嫌於今年5月至6月期間，透過運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統，取得相關車主的個人資料，其後使用「不符合聲明所指的用途」，涉嫌違反香港法例第374章《道路交通條例》第111(3)條。蔡玉玲被捕當日，隨即被警方控告2項「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪，昨中午在粉嶺裁判法院提堂，案件押後至明年1月14日再訊。