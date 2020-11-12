海關撿空運走私大麻值6800萬元　拘26人最細15歲學生

香港海關留意到有國家放寬消遣及藥用大麻管制，海關進行重點執法行動，截至本年11月9日，於香港國際機場偵破共107宗大麻案件，檢獲逾500公斤大麻及懷疑含大麻成分的產品，市值共6800萬，檢獲量及市值已較去年上升1.2倍。 在今年檢獲大麻案件中，海關共拘26人，包括22男4女，年齡介乎15至73歲，當中有7名未滿18歲人士。當中有中學生因數百至數千元不等的報酬，代朋友收件被拘捕。

海關半年撿空運走私大麻值4500萬元。（蔡正邦攝）

署理有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示，於今年下半年間，檢獲的大麻數量上升了2倍，而市值亦上升一倍多，升幅相當顯著。截至本年11月9日，海關於香港國際機場偵破共107宗大麻案件，檢獲逾500公斤大麻及懷疑含大麻成分的產品，市值共6800萬，檢獲量及市值已較去年上升1.2倍。李艷萍指，雖然有個別國家放寬了消遣及藥用大麻管制，市民可輕易於網上接觸到這類產品，不過她強調，大麻於本港仍為受管制的危險藥物，非法進口大麻或受管制的大麻產品屬刑事罪行，而販運危險藥物更屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判500萬及終身監禁。

機場科空運貨物資料研究組指揮官袁偉明指，截至本年11月，大麻類產品主要來自北美洲，當中涉有65宗源自美國，29宗來自加拿大，其他來源地共13宗。而大麻種類包括大麻花、草本大麻、大麻精及大麻類產品，其中檢獲最多大麻花，有274公斤，佔整體54%。

空運走私手法層出不窮

袁偉明續指，大麻氣味濃烈，不法分子需用上多層真空包裝，並收藏在各式各樣的物品內掩人耳目，企圖遮蓋其氣味，以減低被堵截的機會，故關員在驗貨過程中會小心求證，並利用先進機器360度無死角及無盲點的機器偵測貨物。

海關觀察到近年走私大麻的手法漸趨複雜，有部分會以偷天換日形式，將毒品偽裝成其他物品，如將包裝內的食品取出，換上真空包裝的大麻，不法之徒多利用咖啡、奶粉及茶葉等。另外，他們亦會將電子設備拆走，換上毒品再重新裝嵌，如將喇叭零件或電腦拆開。而亦有人將毒品置在各類型物品的空間，包括玩具、零件及地毯等，海關人員需非常細心才發現當中內有乾坤。近日更發現有人將乃疫物資作掩飾，將大麻收花夾雜在一箱報稱為口罩的貨物內；亦有人收到地毯內，關員用X光檢查時發現貨物密度不一，於是打開揭發。

連串的行動中，海關共拘26人，包括22男4女，年齡介乎15至73歲，當中有7名未滿18歲人士。李艷萍指，有年輕人因數百至數千元不等的報酬，代朋友收件被拘捕。她呼籲年輕人要提高警覺，不要因一時貪婪而誤墮法網。她又提醒，外地產品有THC字樣包括糖果、食品，即含四氫麻酚，此成分受本港法例監管，如市民於海外購入大麻產品寄回港，即有機會觸犯本港法例。