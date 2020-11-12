東九龍郵政局發現2封白色粉末信　爆炸品處理課到場檢驗

下午3時20分，警方接獲報案指，觀塘鯉魚門道東九龍郵政局，職員發現2封可疑粉末信件。郵局事發後暫停服務，警方到場調查，並通知爆炸品處理課人員到場檢查，消防及救護車在場戒備。下午近5時，現場消息指，粉末信無爆炸危險，爆炸品處理課人員及消防撤離。案件列作發現可疑物品。

消息指，郵局職員發現信件跌出灰色粉末，其後以紙盒覆蓋，報警並關閉郵局。信封內有一張卡紙，及約兩匙灰色粉末，與水泥、石屎粉未相似，爆炸品處理課人員確認無危險。涉事粉末信封面有手寫地址，寄往長沙灣青山道香港工業中心一單位，並附回郵地址，為新蒲崗景福街101號啟德工業大廈一單位，不過無收信人及寄信人名字，但寄信人被認出為一名郵局「熟客」，經常親身到郵局寄信。

《香港01》正向郵政局查詢事件。