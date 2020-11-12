三屍案｜苦尋三連龕位　爸爸翻閱短訊、擺玩具陣：當妻兒仲喺度

長沙灣蘇屋邨周日（8日）發生的倫常慘案，32歲媽媽偕同10歲及6歲的年幼子女，懷疑吸入過量煤氣不治，朱氏一家四口家庭粉碎，僅剩返通宵更的36歲爸爸。他帶着四份早餐，滿心歡喜下班回家，卻親睹妻兒毫無知覺，當場情緒崩潰。他翌日接受《香港01》訪問時首度開腔，自責生活日夜顛倒，「可能忽略咗太太‥‥‥」。 事發後四天，朱爸爸再接受《香港01》訪問，並稱心情已稍為平復，復但仍不時翻聽妻子WhatsApp的語音訊息憶悼亡妻，又會將子女玩具擺放出來，「當佢哋仲喺度！」他目前最大的心願，是為妻兒覓得三連骨灰龕位，好讓妻子能好好照顧一雙子女，「佢哋咁細個，乜都唔識‥‥‥」。

朱爸爸周日（8日）在醫院見三母子最後一面，妻兒已知覺全無，情緒激動，下午在警員陪同下離開醫院，及後又返回家中助查。（資料圖片）

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原本幸福美滿的四口之家，如今只剩朱爸爸形單隻影，他表示目前最大的心願，是為妻兒尋覓三連骨灰龕位，好讓妻子能在泉下，好好照顧一對子女，不希望他們各散東西，「佢哋咁細個，乜都唔識‥‥‥」然而，家人連日來四出奔波，骨灰龕場均回覆稱每次只開放抽雙數號或單數號的龕位，暫無法購三連位，令朱爸爸心神不安。

領回兒女手繪畫 不禁痛哭

據了解，事發當日，警方在單位餐桌上，發現一幅由小朋友繪畫一家四口手牽手的圖畫，旁邊有懷疑是成年人寫下「對不起」3字。朱爸爸稱，接獲圖畫當刻，不禁失聲痛哭，「『對不起』應該係太太寫，小朋友好鍾意畫畫，係佢哋畫畀我既最後一幅畫！」

翻聽亡妻Whatsapp語音追憶：驚把聲會唔記得

過去數天，朱先生不時翻閱與太太的WhatsApp對話紀錄，翻聽她留下的語音訊息，憶念亡妻，「同老婆都係講買嘢，聽返佢把聲，日子耐咗驚把聲會唔記得，但我唔會忘記佢哋（妻兒）！」

不忍面對家中四面冷冰冰的牆，朱爸爸目前暫居胞妹家中，兄弟姊妹不時陪他聊天，因母親擔心他獨居出事單位會觸景傷情，日後朱爸爸或搬回與父母同住，但單位充滿着一家四口的生活點滴，他慨嘆：「依家都會倒啲玩具出嚟，買啲嘢食放喺度，執好啲間屋，舒服啲，當佢哋仲喺度！」

本周日早上，蘇屋邨荷花樓，32歲媽媽偕兒女，懷疑吸入過量煤氣昏迷單位內，36歲父親通宵工作，攜同四份早餐回家時，目睹妻兒被抬出單位，情緒激動，需要送院。三母子其後均搶救不治。警方表示，涉事單位廚房煤氣管被剪斷，通風口被布堵塞或A4紙遮蓋，形成密室效應，案件列「謀殺及自殺」案處理。