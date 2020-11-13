奪命車禍｜沙田奪命車禍　鐵騎士遺孀攜兩幼女路祭

一場懷疑衝燈車禍，奪去兩女之父的性命。33歲姓黃鐵騎士周三（11日）休假騎電單車外出為家人購物時，於沙田鄉事會路十字路口，遭懷疑衝燈寶馬私家車撞斃，遺下兩名分別7歲及9歲的女兒。今日下午2時許，遺孀帶同兩女，以及一眾親友到意外現場馬路口路祭，各人神情哀傷，場面令人心酸。

一場懷疑衝燈車禍，奪去兩女之父的性命。遺孀帶同兩女，以及一眾親友到意外現場馬路口路祭，場面令人心酸。（余睿菁攝）

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鐵騎士遺兩幼女

33歲姓黃鐵騎士重創送院，其後證實不治。42歲姓林寶馬男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。電訊盈科回應指，證實該名死者為電訊盈科工程部門的員工。公司對事件感到十分難過，並已接觸死者家屬，會盡力提供適切協助。

事發為昨（11日）早約11時半，沙田鄉事會路近瀝源邨榮瑞樓對開，發生3車相撞意外，涉及的士、電單車及私家車。有車Cam拍攝到事發一刻，當時涉事電單車在源禾路等燈，轉綠燈時電單車起步沿源禾路往沙田大會堂方向行駛，駛至十字路口時，被沿鄉事會路行駛、懷疑衝燈的寶馬私家車直撞。電單車人車分離，司機飛彈數米，倒臥在一輪的士旁，電單車撞及的士車尾後墮地。而涉事寶馬撞到路牌及鐵欄後翻側，橫亘路中。