傳心師曾指愛犬離世　失蹤一周終尋回　主人：會裝GPS

兩歲唐狗女Jinna一周前在流浮山白泥生態保育農莊露營走失，連日來主人Allen與大批熱心人士四處頻撲尋找Jinna，昨晚終迎來好消息。事隔7日人狗重逢，Allen接受《香港01》訪問時坦言，至今心情仍難以平復，一家上下亦為Jinna回家感到高興。現時Jinna身上有數個傷口，估計約一星期方可痊癒。 他又透露，Jinna失蹤後透過動物傳心師希望能與Jinna溝通，惟傳心師指Jinna已離世，「但我抱著樂觀態度面對，永不放棄。」Allen指，吸取今次教訓，今後會在Jinna頸圈安裝GPS，亦只會在有圍欄的地方才解開狗繩。他再次感謝有份參與搜救Jinna的人士。

失蹤一周的Jinna重回主人身旁，其身上多了不少傷口，亦瘦了4kg。Allen接受《香港01》訪問時表示，接回Jinna後已馬上帶她前往看獸醫，獸醫指Jinna傷勢主要為擦傷及遭蟲虱咬傷，預計約一星期後便會痊癒。Allen表示，目前心情仍難以平復，一家上下亦為Jinna回家感到高興，但未有為此舉辦慶祝活動，「首要目標係要Jinna補充營養，恢復體力促進傷口癒合，等佢食多啲肉。」他又分享Jinna回家後進食的片段，片中所見Jinna食肉速度頗快，惟Allen指Jinna態度變得冷淡，「可能因為身體仲係比較虛弱同埋仲未定驚。」

Allen透露，Jinna失蹤的日子有透過動物傳心師希望能與Jinna溝通，惟傳心師指Jinna已離世，「但我都抱著樂觀態度面對，永不放棄」，透過熱心人士協助，Allen終迎來好消息。

Allen早前表示，由於Jinna熱愛大自然，才於露營時解開狗繩讓她奔跑，未料發生意外。他指吸取今次教訓，今後會在Jinna頸圈安裝GPS，亦只會在有圍欄的地方才解開狗繩，同時訓練Jinna服從召回命令，以防再次走失。Allen再次感謝有份參與搜索行動的有心人。