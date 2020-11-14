富豪錢峰雷捱斬｜與友人在港灣道遇襲　大腿中刀逃回香島道豪宅

灣仔發生斬人案。與阿里巴巴創辦人馬雲份屬好友、綽號「錢多多」的內地富豪及慈善家錢峰雷，周六（14日）凌晨與另一名內地男友人，離開灣仔會展皇朝會時，遭三名刀手追斬，大腿中刀的錢峰雷，衝上由司機駕駛的七人車座駕，逃回香島道住所求援；友人則頭破血流，留在現場待救，幸事後雙雙清醒送院。

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遇襲的錢峰雷（46歲）與姓方男友人（51歲），均為內地人，但持有香港身份證。凌晨零時許，兩人離開港灣道1號香港會議展覽中心皇朝會，當時錢峰雷的司機，已駕駛七人車在外等候。正當兩人登車之際，突有一輛私家車瘋馳而至，跳出三名刀手向他們追斬。兩人走避不及，錢大腿中刀、方則頭部中刀，血濺當場。兇徒逞兇後，即作鳥獸散逃去。

消息稱，錢峰雷遇襲一刻，立即衝上七人車座駕，由司機驅車逃離現場。直至返回港島南區香島道的獨立屋豪宅時，報警求助；至於方男則頭破血流，留在現場待救。警方其後分別在血案現場及香島道，尋獲兩名事主，他們先後被院治理，幸當時均仍然清醒。事後大批警員封鎖兩地調查，案件列作「傷人」處理，警方正追緝兇徒歸案。

大腿受傷的錢峰雷送院治理。（劉定安攝）

1976年出生的錢峰雷，是浙江寧波人，現時是環球國際控股（香港）有限公司董事長。他與阿里巴巴創辦人馬雲由中學認識至今。錢峰雷家財萬貫，是知名大慈善家，因在同學聚會每人贈送iphone手機、以及參加藝人李亞鵬及王菲主辦的慈善晚宴，以2,000萬元人民幣投得一件玉觀音擺設，而被網民及李亞鵬稱為「錢多多」；亦因汶川地震、玉樹地震捐出巨款，被網友稱為「錢雷鋒」。當中2013年寧波水災，個人捐款高達1,000萬元。

錢峰雷擁有多輛名車、私人飛機，且出手闊綽，據悉其表弟結婚時，他曾在婚禮上大派逾200萬元人民幣利是，每封1萬元起，最多一封12萬元，更退回婚宴的賓客「人情」；又購置寶馬房車予父親往街市「買餸」。2015年，他在香港蘇富比以4,220萬元港幣，購入好友馬雲的油畫處女作《桃花源》，用作慈善用途。

2014年，他豪擲近7億元，向和黃（013）購入山頂白加道28號的其中一間洋房，一年後便抵押套現高達4億元按揭貸款，當時被指是一手新例後最大宗豪宅「財仔盤」。

同被斬傷的錢峰雷姓方友人，頭破血流送院。