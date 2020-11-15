新界南反非法賽車行動再拘12人　再多87司機超速被票控

新界南總區交通部昨日（14日）凌晨進行代號「火炬」（FOSSINGTON）反非法賽車行動，再拘捕11男1女，涉及「酒後駕駛」等罪行。有關行動由前日（13日）起一連兩日進行，至今合共拘捕30人，包括27男3女。

新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員昨凌晨於各區設置偵速路障及截查懷疑非法改裝車輛，共拘捕11男1女。行動中，警員共向87名超速駕駛的司機發出定額罰款通知書。警員並於荃灣路設置大型偵速路障，共要求355名司機進行酒精呼氣測試，當中8名年齡介乎26至64歲本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」；另外兩名分別31歲及36歲本地男司機，則因欠交交通罰款被通緝而被捕。所有被捕男子已獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到。

警員同時於各區設置偵速雷達，共42輛車輛被偵測超速，稍後會向有關司機發出檢控傳票。人員亦發現5輛私家車及1輛電單車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，對其他道路使用者構成危險，涉事車輛已被扣查作進一步檢驗。此外，人員向十輛私家車司機發出缺點車輛報告，稍後會向涉案司機發出傳票。

此外，警員分別於荃灣及葵涌區截停一輛私家車及一輛電單車，揭發兩輛車輛行車證過期，47歲女司機及24歲男司機涉嫌「駕駛未獲發牌照車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕。

一連兩日拘30人 警拔槍制服襲警男

有關行動於昨日（13日）至今日（14日）凌晨進行，合共拘捕30人。行動中，有私家車在青葵公路未有按指示停車，又曾倒後撞傷一名男警員手部。男司機及3名男乘客在屯門棄車逃走，其中一名男乘客以手提包襲擊追截的警員，被警員拔槍制服，涉嫌瘋狂駕駛及襲警被捕，車上一名18歲姓梁女乘客涉嫌抗拒警務人員被捕。警方其後在屯門區拘捕4名男子，年齡介乎18至31歲，涉嫌瘋狂駕駛。

警方呼籲駕駛人士，危險駕駛及酒後駕駛屬嚴重罪行，切勿以身試法。警方會繼續執法打擊非法賽車丶非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。