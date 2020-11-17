不忿闖蕉林毀作物　鐵鏟扑暈兩小羊再埋屍　警尋獲凶手重組案情

元朗南坑排村兩隻小羊被埋於沙堆死亡，背後揭露一名農夫的無奈。周一（16日）晚上9時許村民阿傑發現兩隻飼養的小羊不知所終，後來赫見2羊被埋在村內一片蕉林沙堆中，一命嗚呼。警方將案件列作「殘酷對待動物」處理，今（17日）上山四出查探，見一名年約60歲男子形跡可疑，上前查問方知有人不忿小羊闖蕉林，毀壞作物，一怒之下用鐵鏟先打暈兩隻羊，接著掘窿埋羊。

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小羊被殺埋葬事侔件，發生於昨（16日）晚上9時許，元朗大棠路南坑排一名男村民，發現其飼養的兩隻小羊不知所終，四出遍尋後，其後在村內一蕉林內，赫見兩隻小羊均被埋在沙堆中，已經明顯死亡，立即報警。

飼主西藏人阿傑來港定居8年多，在南坑排村飼養6隻羊，正在前園準備為羊起建屋。「西藏人鍾意養羊，好細個都養羊同牛。」大部分羊飼養5年多，一直視為寵物，就算有人提出買羊食用也絕不售出。今次受害的羊名叫Kelvin和Bella，其中一隻只得4個月大。他說，日間將羊放養，夜晚7時許羊會自行返回前園，但昨晚久久不見所以報警。

「西藏人鍾意養羊，好細個都養羊同牛。」飼主西藏人阿傑來港定居8年多，在元朗南坑排村飼養6隻羊，正在前園準備為羊起建屋。（郭倩雯攝）

警方接報趕抵調查後，將案件列作「殘酷對待動物」處理，交由元朗警區刑事調查隊接手跟進；羊屍則由愛護動物協會派員檢走。警員今（17日）早接獲有人投訴非法開墾耕地和改變河道，見到一名可疑男子對於昨晚的事支吾以對，細問之下有人承認鐵鏟先打暈兩隻羊，接著掘窿埋羊。

警員將該名男子帶往蕉林重組案情。據了解羊隻經常沿水道入其農地咬爛香蕉、辣椒等農作物，有人心生不忿，昨晚在耕地調理農務期間，剛好有羊闖入，一時衝動下殺機。

對於警方尋獲疑兇，阿傑無奈道：「拉（拘捕）就好啲，但隻羊都唔會返嚟。」為兩隻受害羊改名的兒子未知慘案，直言未有想過有人會殘酷對待動物，「噚晚都係諗唔到呢啲嘢，諗唔到咁，因為我哋鍾意動物嘅人，同唔鍾意動物嘅人感受唔同。」

愛協回覆查詢指，昨日晚上，一名居於元朗的市民在發現其飼養的其中兩隻小羊不知所終後，四出尋找，並於居所附近的一片蕉林內發現兩隻小羊的屍體被埋在土地裏，於是立即報警求助。愛協督察接獲警方通知後到場了解情況，並將兩具小羊屍體帶走，再轉交漁護署。