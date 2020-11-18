車CAM直擊│荃灣保時捷連切兩線撞翻客貨車　熱心司機跳上車救人

網上流傳兩條車CAM短片，均記錄了同一宗交通意外。其中一條片段可見，一輛客貨車沿荃灣大涌道迴旋處外圈，往愉景新城方向行駛，途至近大涌道入口時，該客貨車未有駛入大涌道，繼續直行往荃灣路方向。惟此時一輛白色保時捷跑車，突然從迴旋處內圈駛出，連切兩線直撞向客貨車車尾，客貨車頓時失去平衡翻側。而片段可見，客貨車自駛入迴旋處後，一直亮起右指揮燈。由於片主的車輛駛離現場，片段自此結束。 至於另一條車CAM片段，則為意外後的救人過程。該車CAM片段相信由安裝在一輛貨車上的鏡頭拍下，該輛貨車從海興路駛入大涌道迴旋處，當駛至翻側的客貨車時停下，車CAM貨車上著有搭棚裝束的司機及乘客，先後落車上前查看，發現有人被困在客貨車內，搭棚司機以輕盈的身手，一躍跳上客貨車上面，開啟其車門救出司機。從片段中見到，客貨車司機並無大礙，可在他人協助下跳落地面。

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警方表示，於11月17日下午2時05分接獲報案，荃灣大涌道發生交通意外，涉及一輛私家車及一輛客貨車。報案人為姓許（39歲）私家車司機，他並無受傷；而22歲姓蔡客貨車司機，則腳、頸及腰受傷，由救護車送往仁濟醫院治理。案件列作「交通意外有人受傷」處理。

涉事的大涌道迴旋處屬「傳統式」迴旋處，設有3條行車線。假如沿外圈行駛，前往任何一個出口均毋須切線。

運輸署《道路使用者守則》指出，駕駛者如直駛，可從左線或右線駛入（若在三線迴旋處，可從左線或中線駛入），不要發出信號。在迴旋處內，繼續沿該線行駛。當經過你選定的出口之前一個出口後，應發出左轉信號，然後離開；至於右轉或掉頭，則應從最右線駛入（若在三線迴旋處，可從右線或中線駛入） 並發出右轉信號，沿迴旋處的內線繼續行駛（若在三線迴旋處， 則沿內線或中線），繼續發出右轉信號，直至經過你選定的出口之前一個出口，才發出左轉信號，然後離開（若使用三線迴旋處的內線，在發出左轉信號時，可先轉往中線）。