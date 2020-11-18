朱凱廸等三人潑臭水　違特權法被捕　陳志全警署外見記者

3名前立法會議員朱凱廸、許智峯及「慢必」陳志全，今日（18日）清晨被警方上門拘捕。據了解，三人涉嫌於今年5月28日上午、6月4日上午及下午舉行的立法會會議期間，向主席台方向擲下或潑出發出惡臭的液體有關，疑違反《立法會﹝權力及特權﹞條例》中的藐視罪及香港法例第212章《侵害人身罪條例》。

3名前立法會議員朱凱廸、許智峯及「慢必」陳志全現時仍在警署拘查。而陳志全在facebook發文指：「上門拘捕已成了家常便飯『例牌菜』，大家不用替我擔心。可能已經習以為常，朋友連問候都慳返！＃仍在差館等候保釋」。

警方指，今年5月28日上午、6月4日上午及下午接獲立法會秘書處報案，指有人於上述時段舉行的立法會會議期間，向主席台方向掉下或潑出惡臭的液體，導致會議中斷。5月28日的事件中，有2名人士報稱不適。

港島總區公眾活動調查組經深入調查及諮詢律政司意見後，今日（18日）採取行動，拘捕3名本地男子，年齡介乎38歲至48歲，涉嫌違反香港法例第382章《立法會﹝權力及特權﹞條例》中的「藐視罪」及香港法例第212章《侵害人身罪條例》中的「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用或企圖施用有害物品」罪。3名被捕男子現正被扣留調查。

今年5月28日，立法會進行《國歌條例草案》二讀，民主黨議員許智峯走到台前放下腐爛盆栽，導致會議暫停。其後立法會於6月4日續會時，朱凱廸和陳志全投擲有濃烈臭味的有機肥料。

▼▼2020年6月4日立法會「臭水事件」▼▼