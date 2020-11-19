【珍惜生命】尖沙咀海傍老婦墮海亡　消防落海救人

凌晨5時許，一名老婦在尖沙咀海傍近藝術館對開墮海，有晨運客發現報案，同時有人拋下岸邊的救生圈，惟老婦未有接住。消防接報到場，其中2名消防員穿上救生衣，隨即跳落海救人，期間兩名消防員用繩繫緊自己，由岸上的同袍拉住。消防小艇未幾趕到現場，將老婦及兩名消防員一同救上船，惟老婦已失去知覺，立即開船將她送到文化中心對開公眾碼頭上岸，消防員沿途為她作心外壓急救。當她抵岸時，救護員隨即接手，再由救護車送往伊利沙伯醫院，惟搶救無效不治。

有目擊者稱，較早時發現老婦將電話、銀包等財物放在K11 MUSEA購物中心對開，隨後躍入海中。經調查後，死者為一名91歲姓司徒的女子，警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。