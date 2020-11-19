七旬夫婦縱火案　妻危殆夫嚴重　火人走廊爭執　鄰居拉喉射水入屋

鑽石山斧山道宏景花園昨日發生縱火案，一對七旬夫婦燒傷，警方到場時，他們互相指責對方放火，兩人同涉縱火被捕。至今（19日）早，70歲姓梁妻子傷勢仍危殆，留醫威爾斯親王醫院，而70歲姓馬丈夫傷勢嚴重。現場消息稱，鄰居發現夫婦激烈爭執，由單位拉扯至走廊外糾纏，男事主身上着火，屋內亦有多個火頭，鄰居及時拿消防喉射水入單位內救火，避過更大的災難。

事發昨日傍晚約6時15分，宏景花園第一座低層一單位傳出吵雜聲，保安巡樓時發現涉事夫婦在單位門外爭執，男事主身上有火，女事主亦多處燒傷，保安隨即向上級匯報要求增援。此時，兩名鄰居聞聲開門查看，發現涉事單位內有火光傳出，兩人立即拿消防喉並將水射入單位內，嘗試將火撲熄，並報警求助。

鄰居救火時，70歲姓馬男子欲從單位內跑至屋外時，被姓梁妻子拉回屋內。警方接報到場時，夫婦仍在爭執，互相指責對方放火。消防於廚房地上發現一罐正在燃燒中的卡式石油氣，立即將火撲熄。意外中，男傷者四肢燒傷，女傷者身體多處燒傷，兩人由救護車送院。據悉，馬氏夫婦與一名年約40餘歲的兒子住在該個約700呎的單位，事發時兒子不在家。而涉事家庭有多次報警紀錄，有人曾報稱錢被偷，惟警方到場調查後，於報案人袋中尋回金錢。由於兩事主傷勢嚴重，警方仍未能為他們錄取口供。案件列縱火，黃大仙警區刑事調查隊跟進。