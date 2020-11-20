扮「裝修工」徒手爬棚七度爆竊翻新中唐樓　2賊男人贓並獲

今年7月上旬至11月中旬，東區及九龍城區先後發生6宗爆竊案，共損失約25萬元現金及首飾。東區警區刑事部及九龍城警區刑事部追查後，鎖定2名目標男子，昨午（19日）派員在新蒲崗一帶埋伏，並發現其中1名疑犯，在富源街一幢唐樓爬棚，進入一單位犯案，他其後離開大廈，會合另1名在大廈外「把風」的疑犯時，探員即上前拘捕，即場檢獲他們剛犯案所得的1,000元現金及3,000元首飾。

被捕2人分別姓葉（58歲）及姓王（52歲），報稱為裝修工人，同涉「爆竊」被捕，正被扣查；其中1人昨晚被押返屯門欣田邨悅田樓住所搜查。據了解，遇竊大廈均為無保安、無鐵閘及無閉路電視的「三無」唐樓，且搭滿棚架，進行翻新工程。疑犯多於日間犯案，其中1人會身穿反光衣及工作褲、在沒有任何安全措施下徒手爬棚，令人以為他們是裝修工人，施然潛入無窗花的無人單位犯案，得手後再爬棚離去。