7男女涉低息貸款騙案呃23人共252萬元　律師兩度中招失80萬元

警方搗破低息貸款騙局拘7男女，涉及23名受害人，金額高達252萬元。其中一名受害人為律師，兩度遇騙，合共損失80萬元。警方在過去8個月接獲多宗舉報，指詐騙集團以傳銷電話接觸受害人，騙徒自稱大型銀行職員提供低息貸款，然後將受害人資料轉介同黨。同黨假扮財務中介公司職員，要求事主存入保證金至指定銀行戶口，並承諾貸款失敗時會全數退還款項。最終事主被騙去保證金，申請的貸款亦不曾兌現。西九龍總區重案組聯同商業罪案調查科拘捕7名男女，涉嫌串謀詐騙。

西九龍總區重案組陳啟澤總督察表示，今年4月至11月期間，警方接獲不同市民的舉報，指收到騙徒的傳銷電話，對方稱自己是大型銀行職員，能提供低息貸款。當事主表示有興趣時，騙徒會將事主的聯絡資料轉介給同黨，同黨會聯絡事主，聲稱自己是一間財務中介公司職員，並用手機通訊軟件與事主溝通，向他訛稱貸款一定可以批准，但前題是事主要在其公司開立一個證券、投資或循環貸款戶口，並將一定金額存入戶口內，以證明他有能力償還貸款。騙徒亦會承諾貸款失敗時會全數退還款項。

事主不虞有詐，將個人資料包括糧單、工作證明等傳送給對方。騙徒之後假扮正當公司職員，相約事主在時租商務中心、咖啡店、快餐店等地點見面，要求事主簽署假的貸款協議書承諾書，以增加可信性。當事主簽署文件後，騙徒要求事主將一定金額存入銀行戶口作保證金之用，並再三承諾一旦貸款失敗會退錢。部分事主將款項存入指定銀行戶口，惟騙徒消聲匿跡，而事主申請的貸款不曾兌現。

西九龍總區重案組深入調查後，在上周二（10日）聯同商業罪案調查科展開聯合拘捕行動，在西九龍區成功阻截一名女事主被騙去金錢，並即時拘捕一名本地女子，當時女騙徒嘗試騙取事主5萬元港幣。人員在被捕女子身上搜出相關的協議書。

整個行動中，警方在旺角、尖沙咀、觀塘、大埔區以涉嫌串謀詐騙拘捕5男2女，年齡介乎26至68歲，他們分別報稱是文員、侍應、送貨員及無業，他們已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。案件仍在調查中，警方不排除更多人被捕。案件涉及23名受害人，分別13男10女，年齡介乎30至75歲，涉款共252萬元，受害人來自不同階層，分別是專業人士、勞工階層、退休人士。

西九龍總區重案組何健寶高級督察、西九龍總區重案組陳啟澤總督察及商業罪案調查科石康盈督察（左至右）交代案情。（陳康智攝）

律師兩度被騙 共失80萬元

西九龍總區重案組何健寶高級督察表示，最大一宗損失金額為80萬元，受害人是一名年約50至60歲的律師。他欲借取400萬元，騙徒要求他將貸款總額百分之十的金額存入指定戶口作保證金，他信以為真，將40萬元存入戶口。其後在騙徒游說下，再度被騙40萬元，合共損失80萬元。

他又指，近日有騙徒以疫情嚴重為由，更稱毋須見面亦可以申請貸款，受害人只需要根據騙徒指示，將金額存入指定銀行戶口，並將個人資料及貸款所需的文件傳送至騙徒手機，便可以申請貸款，近日有市民因此受騙。

商業罪案調查科石康盈督察則提醒，當市民收到自稱銀行職員來電時，即使對方可以清楚講出個人資料及財政狀況，亦須向銀行核實來電者身份；市民欲作出大額借貸時，應尋求向獨立人士意見，包括律師及親友；市民借貸時要留意不合理收費；不要將金錢交予第三者代為處理。