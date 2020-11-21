油麻地奪命火｜釀8人死亡　宗教團體合辦法會　紙紮祭品陸續運抵

周日（15日）油麻地廣東道唐樓大火，慘釀8人死亡。事發後不少市民到場悼念，連日來多人獻花致哀、地面擺滿祭祀品。今日（21日）下午4時至晚上11時，預計有多個宗教團體於現場舉辦「超薦法會」。今早約9時，有兩輛貨車已抵達現場，工作人員陸續將紙紮祭品搬到地面。其間一名女童與家人到場獻花，她指自己為8歲男死者Ram Babel Ryan的幼稚園同學，對於同學意外身亡感到傷心。

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消防處處長：推斷應該門口位置起火

今日（21日）早上，消防處處長梁偉雄於商台節目指，處方已成立調查小組，以調查火警起因及造成大量傷亡的原因，按火場的損毀痕跡，有機會有蠟燭點著物品，推斷應該是門口位置起火，以致死傷者未能使用單位的門口逃生。梁偉雄認同應該是門口位置起火，有理由相信死傷者未能使用單位的門口逃生，暫時未找到有事件可疑。

昨日（20日）保良局表示，對油麻地唐樓火災事故深表難過，對死傷者家屬致以深切慰問，及祝願傷者早日康復。就是次事故，保良局決定通過旗下扶弱基金撥款援助死傷者及其家屬，包括向每名死者之家屬發放港幣5萬元、每名傷者港幣3萬元，以解其燃眉之急。同時，保良局亦為受影響大廈住客提供援助。保良局正與社會福利署商討有關安排。如有查詢，可致電2277 8333。

事發在上周日（15日）油麻地廣東道560號唐樓發生的奪命大火，火警釀成8死多人受傷。消息指，起火的一樓尼泊爾餐廳，當時舉辦小童生日派對及和傳統節日排燈節，門外遺有蠟燭，多名親友出席活動，懷疑燒到隔音板釀火警，確實原因仍有待調查。