「千個爸媽」助在台示威者求學　傑斯不建議潛逃、計劃非黃雀行動

今日（21日）清晨6時許，D100網台主持傑斯、其姓曾妻子及姓利女助理，被警方上門拘捕。消息指，傑斯在網上發起名為「千個爸媽，台灣助學」的籌款計劃，涉嫌違反《國安法》第21條資助他人分裂國家罪及洗黑錢。 翻查資料顯示，今年年初傑斯首次於網上介紹「千個爸媽，台灣助學」計劃，他強調不建議年輕人潛逃台灣，亦不參與潛逃計劃，計劃主要資助已赴台的示威者讀書及生活。黃國桐律師指，今早趕往傑斯寓所了解詳情，他認為警方指控嚴重，並對相關罪名感到不解。

今年2月22日，傑斯在節目《不上頻道》中介紹「千個爸媽，台灣助學」眾籌計劃，並指自己為促成計劃，更親自到台灣與其他組織接洽，以及制定意向書。

「千個爸媽」涉 5至6 個組織 聲稱民進黨及陸委會知情

早於今年2月22日，傑斯在節目《不上頻道》中介紹「千個爸媽，台灣助學」眾籌計劃，並指自己為促成計劃，曾親自到台灣與其他組織接洽，以及制定意向書。據傑斯所言，「千個爸媽」計劃約涉及 5至6 個組織，當中4至5個為台灣組織，1個為香港組織，他亦知會「612 抗爭基金」有相關計劃。傑斯聲稱，民進黨及陸委會亦知道有「千個爸媽」此計劃。

強調不建議潛逃台灣 並非「黃雀行動」

傑斯亦多次強調，他不會鼓勵、建議年輕人潛逃台灣，亦不會參與任何潛逃計劃，因此計劃絕對不是「黃雀行動」。他聲稱「千個爸媽，台灣助學」計劃主要資助已經抵達台灣的示威者，以及資助他們讀書，並表明計劃會延續多年。

當時，傑斯於節目內解釋，過去一年的反修例運動中，不少年輕示威者因惹上官非，部分人最終選擇前往台灣。他認為：「唔可以由得佢哋自生自滅」，因此宣布有關計劃，又指香港示威者的生活應由香港負責，所以發起眾籌。

計劃主要資助學費、生活費、醫療費

傑斯於片中表明，期望有1,000個家長，每人每年捐款約2,500港元，計劃不設任何費用，所有籌募的資金會用作在台示威者的學費，以及受助者全年的生活費及醫療費，亦會安排當地專門人士人提供心理、升學及生活輔導，亦會協助年輕人尋找寄宿家庭，令他們可以盡快適應台灣生活。他續指，倘若年輕人完成學業，亦可協助他們就業。

黃國桐律師認為，警方指控嚴重，並對相關罪名百思不得其解，表示要看警方有何證據。

律師黃國桐指，今日（21日）早上6時許得悉警方上門拘捕傑斯夫婦二人後，已即時趕往傑斯寓所了解詳情，並與傑斯會面，其後一直跟到北角警署。黃證實，傑斯夫婦被控洗黑錢及分裂國家罪， 他認為警方指控嚴重，並對相關罪名百思不得其解，表示要看警方有何證據。