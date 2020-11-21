深井三屍命案︱一月兩宗倫常三屍案　3年發生7宗父母攜子女自殺案

今日（21日）深井浪翠園發生三屍命案，一名母親與一對子女在家中燒炭不治。翻查資料顯示，今次為月內發生第二宗倫常慘劇，早於今月8日蘇屋邨荷花樓一單位，一名32歲母親疑攜同10歲子及6歲女尋死，三人吸入過量煤氣不治；而本港近3年，發生7宗父母攜子自殺慘劇，包括將軍澳善明邨55歲母親餵23歲兒子服老鼠藥、大角嘴單親媽媽與7歲女兒燒炭亡。

蘇屋邨母親剪斷煤氣管 偕10歲兒及6歲女死亡

翻查資料，本港過往亦曾發生父母攜子女尋死的倫常慘劇。最近期包括今年11月8日，蘇屋邨荷花樓一單位，32歲媽媽偕兒女，懷疑吸入過量煤氣昏迷單位內，送院搶後均證實不治。36歲父親在果欄通宵工作回家，並帶回4份早餐一同享用，卻目睹妻兒昏迷被抬出單位，情緒崩潰送院。警方表示，涉事單位廚房煤氣管被剪斷，通風口被布堵塞或A4紙遮蓋，形成密室效應，案件列作謀殺及自殺案處理。

將軍澳母餵老鼠藥再勒斃23歲仔 亮賢居失婚婦情偕7歲女燒炭亡

2019年2月24日，將軍澳善明邨善禮樓，一名55歲母親餵23歲兒子服老鼠藥後，再用充電線勒斃他，警方將案件列謀殺及企圖自殺案處理，拘捕55歲母親；而在2018年8月7日，44歲單親媽媽疑因感情問題，趁外傭返鄉期間，在大角咀亮賢居留下遺書與7歲女兒燒炭自殺死亡。其後，外傭因連日未能與僱主聯絡起疑，由消防破門入屋揭發事件。警方列作謀殺及自殺案處理。

另外2018年7月24日，觀塘油塘邨華塘樓一名35歲單親媽媽，將4歲女兒及女傭安排離家後，留下遺書即揮刀自斬放血，再狠心將2歲半大兒子掟落樓後復跳樓亡，其子重傷，警方將案列為企圖謀殺及自殺調查。

同年2月27日，沙田一名45歲女子疑因思念亡夫，在石門工業區一七人車內偕9歲兒子在七人車內燒炭自殺身亡。消息指，女死者的丈夫疑生意問題，早前於辦公室上吊身亡，不排除她不捨丈夫離世，遂與兒子走上不歸路，共赴黃泉；至於在2017年4月5日，45歲婦人與丈夫婚變，偕9歲女兒從將軍澳蔚藍灣畔墮下身亡。