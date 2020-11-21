警首次以國安法拘眾籌發起人　大律師：層次不同　料定罪門檻較低

警方今日（12日）以涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及洗黑錢罪，拘捕D100網台主持傑斯、其姓曾妻子，以及姓利女助理。據知，事件與傑斯在網上發起名為「千個爸媽，台灣助學」的籌款計劃有關。 今次是警方首次動用國安法拘捕眾籌計劃發起人。反修例運動中，有網民及組織發起眾籌集資，警方多以涉嫌「洗黑錢」的罪名拉人及凍結資金。執業大律師指，國安法條文闊，刑罰重，實際上很容易觸犯法例，並預料定罪門檻較低。大律師形容，當警方使國安法，「層次唔同咗，一切都好難講，現時仍處於摸索階段」。

今年2月22日，傑斯在節目《不上頻道》中介紹「千個爸媽，台灣助學」眾籌計劃，並指自己為促成計劃，更親自到台灣與其他組織接洽，以及制定意向書。

過去一年反修例運動中，不少網民多次發起眾籌集資支援示威行動，亦有組織如「星光同盟」籌募資金支援因社會運動而被捕的人士；因襲警被定罪而失去工作的小學教師楊博文早前亦眾籌生活費。而警方過去多以「洗黑錢」罪名拘捕眾籌發起人，以及凍結相關資金。

今日被捕的網台主持傑斯因發起「千個爸媽，台灣助學」的計劃，涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」，是警方首次以國安法拘捕眾籌發起人。「千個爸媽」計劃旨在資助已經離港赴台的香港示威者，但有消息指，台灣的對口單位涉及台獨組織。

大律師陸偉雄表示，市民在社交平台發起眾籌活動或參與捐款並不犯法，除非警方能夠證明該筆資金用作協助罪犯潛逃，又或協助其他人士在外國進行犯法活動，才能作出起訴。

陸偉雄續舉例指，若有人在外國遇到車禍，需要眾籌醫藥費治療，眾籌發起人及捐款人的目標都是為了救人，絕無可能違法。以今次傑斯發起的「千個爸媽，台灣助學」計劃，從字面及其說法來看，捐款主要用作資助人讀書及作生活費，陸認為發起人及捐款人都不算違法。

大律師陸偉雄指，國安法條文闊，刑罰重，定罪機會可能比洗黑錢更高，實際上很容易干犯罪行。（資料圖片）

陸補充，現實情況未必單憑表面陳述就可判斷所有行為合法，因為不排除有人會用合法原因作幌子，「掛羊頭賣狗肉」，但即使捐款最終被人用作不法用途，由於捐款人捐款當刻真誠相信款項用於助學或救人，以洗黑錢的定罪標準而言，亦不容易入罪。

然而，警方今次以國安法拘捕三人，理由是「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」。陸偉雄坦言，當警方動用國安法，情況便截然不同，「因為層次唔同咗，一切都好難講」。他指，國安法條文闊，刑罰重，並預料定罪門檻較低，實際上很容易干犯罪行。

惟陸偉雄指，港版國安法生效至今僅數個月，從來未經審訊，過去亦沒有案例可循。他直言：「其實大家都在試緊底線，大家都試緊係咪犯法，（結果）現時仍處於摸索階段。」