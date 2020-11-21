浪翠園三屍案｜抑鬱婦鬧離婚偕子女酒後尋死　丈夫尋親揭死去多日

深井浪翠園發生倫常慘案，女戶主偕20歲長女及17歲孻子被揭伏屍住所主人房。警方經調查後，懷疑三人於上周六尋死，事前他們曾飲用大量酒精，故大廳有大量酒樽，然後有人用廚房石油氣爐燒着炭後拿到主人房內，封上門窗及拉起窗簾，三母子在主人房內因燒炭吸入過量一氧化碳亡，至今日丈夫登門尋找失聯多日的妻兒，始發現事件。三名死者屍身已發腫，相信死去5至6日，他們沒有可疑外傷，事前亦沒有掙扎。警方檢獲一封遺書，提及心情不好，想告一段落。案件列作「屍體發現」案處理。 據了解，女戶主患有抑鬱症多年，與丈夫感情決裂，並主動提出離婚。丈夫兩個月前遷出，搬到胞兄家同住。一對分別讀中學及中四的子女自九月起便沒有再上學。上周三丈夫曾聯絡妻子，表達想回家與家人同住的意願，惟有人不願意，雙方再起爭執，之後妻子便失聯，詎料最終妻兒三人自尋短見。

一名懷疑是男戶主的男子臥床送院，並以風衣遮住上半身。

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事發單位位於浪翠園三期10座，男戶主54歲姓潘，從事資訊科技行業，51歲妻子則為家庭主婦。夫婦二人育有一對子女，分別是21歲長女，現為大學生，以及16歲就讀中四的孻仔。警方調查發現，兩人自9月起已沒有上課。

荃灣警區刑事總督察吳德南表示，今日中午12時47分，事發於浪翠園三期10座一單位，一名54歲姓潘男戶主報案，指兩個月前與妻子因感情問題而搬離上址，其間兩人曾聯絡，本月11日最後聯絡妻子，但她沒有回覆，之後再未能聯絡妻子。今日他到上址欲探望妻禿，卻發現單位大門反鎖，感到不安遂報警求助。消防員到場破門而入，在主人房內發現三具開始腐化的屍體，分別是其妻子及一對子女，其中一人有蓋被，另外兩人沒有蓋被，三人衣服完整，沒有掙扎痕跡。男戶主大受打擊，需到仁濟醫院留醫。

警方檢獲一封遺書，相信是51歲女死者所寫，提及心情不好，想告一段落。死者有多年情緒病，與丈夫有感情磨擦。丈夫曾於11日表達想回家與家人同住的意願，惟有人不同意，雙方曾發生爭執。

警方初步調查後發現，單位主人房及大門底前罅隙皆攝有毛巾，防止氣體流出。主人房有一盤已燒完的炭，主人房的窗及窗簾全拉上，並在家中發現半包未用的炭。法醫及政府化驗所化驗師到場調查，初步在屍身未有發現可疑外傷，客廳有不同的酒，包括伏特加、啤酒、荔枝酒、咖啡酒，警方估計三人事前已飲用大量酒精，廁所亦有嘔吐物，相信案發時有人先用廚房石油氣爐燃點炭，然後搬入主人房。警方初步相信三人因燒炭在房內吸入過量一氧化碳致死，惟確實死因有待剖屍及毒理化驗報告。

根據現場法醫意見，三名死者已死去5至6日。警方調查所得，發現兩名女死者於上周六（14日）傍晚6時曾到附近超市購買食物後回家，14日下午後他們沒再回覆其他任何人。鄰居亦在14日晚上起，已發現涉案單位沒有亮燈，警方估計當日發生上述事件。