新冠肺炎│警巡查尖沙咀酒吧揭無牌經營　票控酒客帶走兩男女

新冠肺炎疫情近期現反彈跡象，政府於今日起（22日）收緊餐廳及酒吧業防疫措施，警方針對最新防疫措施及安排，派員到中環及尖沙咀巡查多間酒吧等處所，其中於尖沙咀諾士佛臺查獲一間無牌樓上酒吧，帶走兩名男女及向多名酒客發限聚令告票。

警員帶同警犬到酒吧巡查。（陳永武攝）

兩男女被警方帶走。（陳永武攝）

逾50名軍裝警員於周六晚（21日），帶同兩隻警犬到尖沙咀天文台道巡查附近一帶酒吧，其間於諾士佛臺10號查獲一間樓上酒吧涉無牌經營，發現酒吧內超出限定人數，其後向酒吧內酒客發出逾60多張限聚令告票，一男一女被警員帶走。其中一名被票控的客人黃先生不滿被警方票控，稱自己僅一人到該酒吧飲酒，亦有酒客稱警員向數名外籍酒客僅警告而沒有票控。另外於中環蘭桂坊，數十名警員亦同樣帶同警犬巡查多間酒吧。

政府於今日起至11月26日一連5日收緊餐廳及酒吧業防疫措施，包括餐廳、酒吧、夜店及夜總會等不得進行現場表演及跳舞活動，另外其他規限繼續生效，「晚12朝5」禁堂食，酒吧、夜店或夜總會不得超過兩人一桌，餐廳不得超過四人一桌，總人數不得超過處所座位數目一半。

警方Facebook專頁指昨晚聯同食環署人員巡查香港各區餐飲業務處所包括樓上吧，並派發單張，提醒處所經營者、從業員及市民繼續遵從有關公眾地方羣組聚集及佩戴口罩的防疫規例，並需保持適當社交距離。