新界南一連兩周打撃非法賽車　46男女被捕

新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員一連兩個周末（11月13至14日及11月21日至22日）凌晨，在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）的反非法賽車行動，於各區設置偵速路障及截查懷疑非法改裝車輛，一共向403名超速駕駛的司機發出定額罰款通知書，並拘捕46人，包括43男3女。

警員設置大型偵速路障，發現3名年齡介乎25至30歲的2男1女，涉嫌「擅自取去交通公具」﹑「駕駛未獲發牌照車輛」﹑「駕駛時未有第三者保險」。同時，警方發現352輛車輛超速﹑13輛私家車懷疑非法改裝，並向 33輛私家車及電單車司機發出缺點車輛報告。涉事車輛已被扣查作進一步檢驗，警方稍後將向涉案司機發出傳票。

另外， 1582名進行酒精呼氣測試的司機當中，有28名年齡介乎25至64歲男司機未能通過酒精呼氣測試，一名44歲本地男司機則拒絕接受測試﹑4輛私家車及1輛電單車行車證過期另有5名年齡介乎31至45歲男司機被發現為欠交罰款通緝人士，他們分別涉嫌「酒後駕駛」﹑「拒絕提供呼氣及血液樣本」等被捕。

警方設置路障時，有3輛車未有依照指示停下，包括2輛私家車及1輛電單車。經人員追截後，3名年齡介乎22至41歲的男司機以及一名25歲女乘客分別涉嫌「擅自取去交通公具」、「行使虛假文書」、「危險駕駛」、「藥後駕駛」、「無有效駕駛執照駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」等被捕，案件交由屯門警區刑事調查隊跟進。

此外， 警員於各區截停4輛私家車及1輛電單車行車證過期，5名年齡介乎23至54歲男司機涉嫌「駕駛未獲發牌照車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕。