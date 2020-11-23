王百羽李軒朗獲准保釋　李強調從來無任何欺詐行為

九龍城區議員李軒朗與元朗區議員王百羽，昨（22日）涉嫌串謀詐騙被捕，通宵扣查一日後，李今獲准以1萬元保釋候查，須於12月下旬到灣仔警署報到。李下午約5時半離開警署，他稱罪名「夾硬嚟」，對支持者及選民強調自己從來無任何欺詐行為，政府單方面押後選舉，自己依規矩辦事。律師黃國桐表示會據理力爭，根據法律程序保障被捕人士。

至於另一名被捕的元朗天恒區議員王百羽，其Facebook表示，他於晚上7時25分獲准以1萬元保釋。他扣留期間因不適送往瑪麗醫院，現時仍須留醫觀察。