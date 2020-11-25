警深水埗反黑拘21人　涉嚴重傷人非法賭博及無牌賣酒等

警方表示，深水埗警區反三合會行動組、特別職務隊、機動部隊、深水埗分區及長沙灣分區雜項調查隊，昨晚（11月24日）展開代號「虎撲」（TIGERSURGE）的行動，巡查區內超過30個場所，以打擊持牌或無牌娛樂場所及非法賭博場所有關的罪行。

昨晚9時許，深水埗特別職務隊人員突擊搜查長沙灣道一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機檔，拘捕一名42歲本地男子涉嫌「管理賭博場所」；4名本地男子及3名本地女子，年齡介乎27至60歲 ，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，昨晚11時許，深水埗反黑組人員突擊搜查福華街一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，一名46歲本地女負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）。酒吧內7名本地男子及3名本地女子，年齡介乎44至71歲 ，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》（第599G章），人員將向他們發出定額罰款通知書。

警方指，連同2名懷疑與區內一宗嚴重傷人案有關而被捕的非華裔男子，警方於行動中共拘捕21人，包括14男7女。而警方巡查期間，人員於桂林街及西洋菜北街一帶就涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）的5男4女發出定額罰款通知書。