女網紅遇劫｜3賊持門卡進出大廈　住戶證互通揭保安漏洞

三名持刀賊人闖入女網紅蘇淼淼位於「一號‧西九龍」的寓所內行劫！案發時賊人將蘇淼淼、其6個月大兒子及45歲外傭綁起，再在單位內大肆搜掠，偷走360萬元財物。據了解，警方翻查屋苑天眼後，發現3名賊人竟持有第1座一空置單位的門卡進入大廈，現正調查門卡的來歷，未知賊人是否短期租用單位，或以睇樓為名獲取門卡伺機犯案。 一號‧西九龍的住客透露，所有住客均須使用已登記的八達通作為住戶證，才能拍卡進入大廈。而且屋苑保安森嚴，訪客及速遞員到屋苑送貨時，保安員會安排登記手續及向住客查詢，以證實訪客的身份。惟原來第1座及第2座的住戶證可相通，且可到達不同樓層，有住客對此保安漏洞表示擔憂。《香港01》已向屋苑管理公司查詢，暫未獲回覆。

3賊疑利用鄰座空置單位踩線 遺下鐵筆望遠鏡等工具

女網紅蘇淼淼遇劫後，隨即在instagram高調發文要懸紅200萬港元緝匪。蘇淼淼與6個月大的兒子和女傭，入住一號‧西九龍約3個月，並指對3名疑犯一無所知，且未與人結怨。據了解，警方事後翻查屋苑閉路電視錄影，發現3名賊人持第1座一空置單位的門卡進入大廈，警員其後上門發現該空置單位無人居住，大門亦未有上鎖，惟單位內有一批爆竊工具如鐵筆、金屬棒及望遠鏡等。警方現正調查賊人如何取得門卡，並嘗試聯絡業主了解詳情，未知賊人是否短期租住單位，以獲取門卡伺機犯案。

有資深刑事警官透露，數年前曾有一個南美幫在紅磡一豪宅屋苑短暫租住單位，以取得住戶證，並不時在屋苑內踩線、試探，窺準機會入屋爆竊，犯案手法與是次案情有相同之處。

住客：住戶證可以到達不同座數

一號‧西九龍住客陳先生指，不時見案中女事主出入，她的私家車不時泊在上址，女事主與女友人均打扮時尚性感。他表示，所謂門卡即是屋苑的住戶證，即是經由管理公司登記的八達通卡。住戶須拍卡出入，住戶持有的門卡可以到達不同第1座及第2座，而屋苑停車場及會所亦互通。對於今次事件有網紅單位被賊人闖入單位行劫，陳先生對保安措施表示擔心及感到危險。陳續指，假如平時有速遞人員送貨，他都會通知保安員。

今日現場可見，速遞員到屋苑送貨時，保安員會安排登記手續，約1至2分鐘便完成。另一住客表示，如果保安認得住客亦會開門，如果是陌生人則會截停。有女住客指，一旦有訪客到訪，保安員會致電業主查詢，如獲業主確認，保安員才會讓訪客登記及進入屋苑。

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25歲女網紅與初生子及家傭 遭3刀漢綁起行劫

事發在昨日（24日）早上11時許，警方接獲報案指，長沙灣荔枝角道873號一號‧西九龍一個單位，被3名持刀男子闖入。據了解賊人用空置單位門卡進入大廈，單位內一名25歲姓蘇女子、其6個月大的兒子及一名45歲外傭更被賊人綁起。據知，賊人曾揮拳施襲蘇女，賊人劫去10個手袋、7隻手錶、一部手提電腦及2部手提電話，總值約360萬元。賊人得手後逃去，警方將案件列作行劫，正追緝3名涉案的中國籍男子。

事發後，蘇女稱將懸紅200萬港元緝匪。據資料顯示，蘇女活躍於Instagram及Facebook的社交平台，她不時上載個人照片、名牌手袋及名錶等，她曾多次上載一疊金錢及名牌手袋的照片，曾經有網民質疑她炫富，但她未有理會批評。蘇女不時上載性感照、收到近百朵玫瑰花照片、與友人飯聚及與初生兒子的自拍照等。