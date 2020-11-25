14歲少年放學後往石澳沙灘嬉水　遭大浪捲走遇溺亡

今（25日）中午1時許，一名14歲姓李少年偕朋友到石澳沙灘游泳，期間懷疑遇溺，同行友人發現少年失蹤立即報警求助。救援人員接報到場，在海中尋獲失蹤事主，他陷入昏迷，被帶返岸上進行急救，並由救護員送往東區醫院，惜經搶救後不治。警方經初步調查，列有人遇溺。 現場消息指，今日事主與8名朋友於放學後到沙灘，眾人約於12時半嬉水，至1時許，同行友人發現他不見了，懷疑不諳水性的事主遭大浪捲走，於是立即報警。警方接報到場，有兩名警員落水搜救，於離岸20米處將事主救起，惟送院後不治。警方隨後接走死者同學往警署協助調查。

據康文署資料顯示，石澳沙灘於11月至3月期間，暫停救生員服務。香港拯溺員工會主席鄧子安稱，救生員服務暫停時，泳灘會有一至兩名救生員留守，應付突發事故，惟他們不會在救生亭監察，所以無法時刻留意海面情況，若有人遇溺，未必能即時發現，要靠其他人通知。鄧子安認為，政府應該加強宣傅，讓市民知道有救生員服務的冬季泳灘地點，「好多人唔知有啲沙灘冬季冇救生員。」

在11月至3月期間，有救生員服務的冬季泳灘，包括深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘及黃金泳灘，每日上午8時至下午5時提供救生員服務。另外，淺水灣泳灘、中灣泳灘、赤柱正灘泳灘、大浪灣泳灘及銀礦灣泳灘，於11月30日或之前，每日上午8時至下午5時提供救生員服務，今年12月1日到明年2月28日救生員服務將暫停。