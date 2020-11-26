警方放蛇打擊「白牌車」　扣查6輛汽車6人被捕

警方表示，西九龍總區交通部於11月下旬進行打擊非法駕駛汽車作出租用途（俗稱白牌車）行動。警方派員喬裝乘客租用2輛私家車、和4輛輕型貨車前往不同地區，車資由60元至200元不等。當車輛到達目的地時，警員隨即表露身份。行動中，警員共拘捕6名男司機，年齡介乎26至59嵗。所有被補人士須於12月下旬向警方報到。

根據香港法例第374章《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發相關牌照（出租汽車許可證），否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途；首次定罪可判罰款5,000元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬元及監禁6個月。一經定罪，相關部門亦會吊銷相關違法車輛的車輛牌照。而根據香港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險，即屬違法，可判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等。

警方稱，十分重視涉及非法使用汽車作出租或載客取酬用途的案件，並會繼續針對性的執法行動，打擊相關罪行。同時，由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛。