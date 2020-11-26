警方搗破販毒案　檢約3,180萬元可卡因　拘兩男一女

警方搗破一宗販毒案，拘捕兩男一女，檢獲約18公斤懷疑可卡因，市值約3,180萬，行動中亦檢獲60萬元現金。警方稱，疑犯利用停泊在偏遠停車場的舊車作臨時毒品儲存倉，目的是藉著該類不起眼的舊車作掩飾，以進行毒品交易活動。據悉，兩名被捕男子有黑社會背景。

警方搗破一宗販毒案，拘捕兩男一女，檢獲約18公斤懷疑可卡因，市值約3180萬。（黃偉民攝）

毒品調查科（行動）高級督察陳熾華稱，毒品調查科人員根據線報及深人調查之後，於昨日下午約1時半，在青衣青鴻路一個露天停車場執行一項反毒品行動。行動中，探員發現有兩男一女接近一架停泊在上址的可疑車輛，而該兩名男子打開車尾箱，並有所動作，懷疑他們進行毒品交易，警方於是上前截停並搜查三人，及後在該輛可疑車的車尾箱內搜出約18公斤懷疑可卡因，市值約3,180萬元。

警方以涉嫌「販毒」拘捕該兩男一女，兩名男子分別為35歲及45歲，報稱無業及清潔工；被捕女子29歲，報稱無業。行動中警方亦檢獲60萬元現金，懷疑與案件有關。被捕人士現正被扣查，兩名被捕男子將會被暫控一項「販毒」罪，案件將於明日（27日）在西九龍裁判法院提堂。據悉，兩名被捕男子有黑社會背景。

陳熾華表示，警方發現毒販利用一些停泊在偏遠停車場的舊車作臨時毒品儲存倉，目的是藉著該類不起眼的舊車作掩飾，以進行毒品交易活動。警方相信是次行動成功堵截了一批可卡因流人本地市場。警方強調，販毒為嚴重的刑事罪行，根據《危險藥物條例），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。