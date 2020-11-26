七旬婦疑為嚇跑老鼠　偷油麻地果欄幼貓　涉虐待動物及爆竊被捕

上周二（17日）油麻地果欄發生偷貓案，一隻兩個月大的黑白幼貓懷疑被一名婦人捉走，貓主報警處理。事發一周，今日（26日）警方拘捕一名78歲老婦，涉嫌殘酷對待動物及爆竊。警方於被捕女子位於油麻地駿發花園的住所內發現兩隻鸚鵡及一隻貓，由於單位的衛生情況十分惡劣，警方已聯絡愛協，將幼貓同鸚鵡送到灣仔愛協總部，讓獸醫作進一步檢查及治療。 警方稱，由於被捕老婦家中衛生惡劣，擺放多個老鼠籠，不排除單位內有老鼠出現，推斷被捕人其中一個偷貓目的是為了嚇跑老鼠。

警方於今日拘捕一名78歲本地女子，涉嫌「爆竊」及「殘酷對待動物」。（陳康智攝）

+ 4 + 4 + 4

油尖警區刑事調查總督察楊新邦稱，上周三（18日）中午，警方接獲報案人求助，指其於油麻地果欄飼養的一隻幼貓不見了，翻查閉路電視，發現有一名年約60至70歲女子，於門前排徊一輪後，伸手入已關門的店鋪內，捉起一幼貓放入手拉車內偷走。涉案的幼貓大約兩個月大，是一隻黑白色、於後腿位置有心型花紋圖案的家貓，案件交由負責調查殘酷對待動物案件的油尖警區刑事調查隊第十隊跟進。

警方經深入調查，包括翻看閉路電視、分析市民提供線報後成功鎖定有關疑犯，並於今日中午，於油麻地區作出拘捕行動，以涉嫌「爆竊」及「殘酷對待動物」，拘捕一名77歲本地女子。

行動中，警員於被捕老婦家中成功救出涉案幼貓，警方在單位調查的過程中，發現該隻家貓被困在一個30厘米乘 30厘米的鐵籠內，經愛護動物協會人員檢查後，證實貓咪身體狀況無大礙。另外，人員亦於單位內發現兩隻鸚鵡，由於單位的衛生情況十分惡劣，地下有食剩的食物及有老鼠籠，警方已聯絡愛協，將幼貓同鸚鵡送到灣仔愛協總部，讓獸醫將作進一步檢查及治療。楊新邦稱，由於被捕老婦家中衛生惡劣，不排除單位內有老鼠出現，推斷被捕人其中一個偷貓目的是為了嚇跑老鼠。