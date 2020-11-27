石頭藏毒案｜警截42.7公斤供港冰毒　巴漢涉「鑿石取毒」明提堂

警方日前搗破上水古洞毒品工場，今（27日）交代案情指，國際販毒集團切開石頭，在中空石頭內收藏約42.7公斤冰毒，再用化學物封起掩人耳目，之後經巴基斯坦機場空運抵港，相信目標供應香港西九龍市場。該批約1噸重的石頭送抵古洞的貨倉後，毒販以鎚仔「鑿石取毒」，32歲巴基斯坦裔男子當場被捕，將被控「販毒」，明（28日）在西九龍裁判法院提堂。警方指本案毒品市值約2,580萬港元，相信在流入本地市場前被全數截獲。

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西九龍總區刑事總部鍾雅倫警司表示，早前警方鎖定一個國際販毒集團，不法分子以新穎及少見的方法，將大量毒品運到香港，並供應予西九龍區的市場。前日（25日）下午約6時45分，探員於上水古洞一個貨倉發現涉案毒品工場，並當場拘捕一名32歲巴基斯坦男子，他報稱無業及持行街紙。

鍾雅倫續指，探員檢獲約42.7公斤冰毒，以及20個載滿石頭的鐵箱，合共約1噸重，當中包括49塊中空石頭，另外檢獲一批毒品包裝工具。初步調查相信，販毒集團將部分石頭切開，再取空石頭中心位置，將毒品混入石頭，再用化學物品修補好石頭。之後，毒品經巴基斯坦白沙瓦機場，以空運的形式運到香港，抵港後送到上水古洞貨倉進行「鑿石取毒」工序。

警方指毒品市值約2,580萬港元，相信該批毒品抵港數日。被捕人為32歲巴基斯坦裔男子，他於貨倉內用鎚仔打碎石頭並取出毒品當場被捕，將被控販毒，明日（28日）將於西九龍裁判法院提堂。據了解，檢獲的石頭包括呈藍色的金青石。鍾雅倫稱，相信毒品未流入本地市場，行動成功打擊該個運作約2至3個月的國際販毒集團。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。警方不排除有進一步行動。

工場內部情況：警爆門及搜天花痕跡 毒品案常見的電子磅

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事發在周三（25日）深夜，西九龍總區特別職務探員掩至古洞倉庫突擊搜查，用工具爆開一批可疑石頭，發現石頭內藏有42.7公斤懷疑冰毒，約2,580萬港元，行動中，拘捕一名巴基斯坦裔男子。現場可見，工場有警員爆門及搜天花的痕跡，內仍有毒品案常見的電子磅。除了放有石頭的主要製作地點外，工場更疑設有宿舍。床鋪、沙發、電視、雪櫃等電器一應俱全。