汀九橋貨車電單車相撞　鐵騎士右腳小腿遭輾斷

今午（27日）3時許，青朗公路汀九橋往屯門方向發生嚴重交通意外，一輛電單車與一輛嘉柏環球有限公司貨車相撞，電單車司機被拋出倒臥地上，右腳小腿遭輾斷血肉模糊。救護員接報到場，他清醒被送往瑪嘉烈醫院治理，警員將斷肢放在冰袋一併送往醫院。涉事貨車停泊於意外現場前100米，司機正協助警方調查。警方正調查意外原因。

急症室專科醫生彭繼茂稱，人體四肢在意外中斷開，一般情況下沒有生命危險，因人體機制會自行修復，避免出血過多而死亡。涉事鐵騎士的斷肢由警員放在冰袋一併送往醫院，彭繼茂稱，腳部可承受的缺氧時間為3至6小時，因此要在6小時內進行手術，才可避免組織壞死。至於能否將斷肢成功接駁，醫生會考慮三大因素：

1. 傷口是否齊口，亦或是粉碎，齊口的情況下成功接駁機會率較大，因壞死組織較少；若傷口是粉碎了的，要視乎清除的壞組織有幾多，若壞組織少，仍有其他組織可以修復。

2. 是否有健全的骨架，因接駁後需要有骨架讓肌肉、神經線、血管等依附，若沒有健全的骨架，或需要用身體其他部位的骨架或人造骨。

3. 人體組織的神經線、血管、筋脈等有幾大機會可成功接駁，以及自然修補。