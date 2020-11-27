24歲內地女遇電騙失逾200萬元　任「助手」再呃3人被捕

一名26歲女子墮「內地執法人員」電騙案，損失約60萬港元，警方調查後拘捕一名24歲內地女。警方調查發現，該名24歲內地女聲稱同遭騙走203萬港元，更被騙徒要求擔任「助手」呃另外3名事主，4宗案件牽涉約529萬港元。

警方稱，本月14日，西區警區接獲一名26歲姓黃女子報案，指自己收到自稱速遞公司職員的來電，其後被轉駁至「內地執法人員」，對方指，黃女涉及一宗跨境洗黑錢案，要求她交出銀行資料及密碼等作為擔保，並訛稱需安排一名「助手」到其住所會面及審查資產。受害女子其後發現銀行戶口被騙去約60萬元。

西區警區刑事部人員經調查後，昨日（26日）在將軍澳區拘捕一名24歲內地女子。被捕女子稱自己於今年7月，同遭騙徒以涉及跨境罪行為由，騙去港幣約203萬元。她其後被騙徒指使，要求她擔任「助手」，協助接觸其他3名受害人，從而證明自己清白。4宗案件共涉及港幣529萬元。

警方提醒市民，電話騙案層出不窮，市民若收到有關問題包裹或自稱跨境執法機關人員的電話時，需提高警覺，核實來電者身份。內地相關部門不會要求任何人士匯款及透露銀行帳戶密碼以證清白，亦不會要求任何人充當「助手」。如有懷疑，請致電警方二十四小時「防騙易」諮詢熱線18222。