葵涌中四黑學生疑不滿被「篤灰」遲到　班馬掌摑欺凌同窗被捕

葵涌一中學一名中四黑學生，疑不滿被同窗「篤灰」遲到，相約對方到公園「講數」，其間聯同4名「兄弟」欺凌掌摑事主。警方葵青反黑組接獲線報於現場埋伏，當場制服3男，另有兩人在逃。事件中，15歲學生面部受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。3名年齡介乎15至22歲男子涉嫌襲擊致造成實際身體傷害及自稱三合會成員被捕。案件交由葵青警區反黑行動組跟進。 據了解，被捕15歲中四男學生有黑社會背景，昨日（26日）上學遲到，指被同學「篤灰」告知老師，懷疑他心有不甘，相約年紀相若男同窗到葵芳葵盛圍遊樂場「講數」，有人班馬帶同４男子現身，其間他們自稱黑社會和勝和成員,並包圍事主，其中3人掌摑他教訓凌辱。

消息指，警方早前接獲線報，指葵涌盛芳街一遊樂場會有人聚集。葵青警區反三合會行動組人員經深入調查後，昨（26日）下午約２時在該遊樂場埋伏，並發現有5名可疑男子出現，其中3人自稱為三合會成員，以手掌摑一名15歲男童。警員遂上前制伏該批男子，其間兩名男子逃去。3名年齡介乎15至22歲男子涉嫌襲擊致造成實際身體傷害及自稱三合會成員被捕，現正被扣留調查。該名15歲受害男童面部受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。

警方經調查後，證實其中一名被捕男童為受害人的同學，相信他們曾於校內因瑣事問題爭執。據悉，該名中四男學生於葵涌一中學就讀，有黑社會背景。

警方強調，對校園欺凌及黑社會滲入學園情況採取零容忍態度。警方會採取情報主導方式掌握社區及校園狀況，並於事情惡化前採取相應行動，將不法之徒繩之於法。