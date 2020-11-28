警深水埗一連四日掃逾70個無牌酒吧娛樂場　48人被捕

警方表示，深水埗警區一連四日進行名為「虎撲」行動，針對區內的無牌、持牌娛樂場所及酒吧的罪行。行動由11月24日至27日進行，出動深水埗反黑、情報組、特別職務隊、深水埗分區及長沙灣分區雜項調查隊，巡查逾70個場所，包括持牌、無牌娛樂、及不法賭博場所等。

行動中，警方檢走大批酒精類飲品。（劉定安攝）

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行動中，警方拘捕31男17女，涉嫌「管理賭博場所」、「在 賭博場所內賭博」 、「無牌售賣酒類飲品」、「第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》」及「在無領酒牌地方飲酒」等。 同時發出50張告票。

當中包括昨日（27日）晚上9時許，深水埗反黑組人員，在長沙灣道破獲一個無牌樓上酒吧，上址約700呎面積單位，拘捕23人，包括52歲男負責人，涉嫌干犯「第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》」；另拘23名酒客，36歲至64歲，涉嫌違反「限聚令」及「在無領酒牌地方飲酒」，警方指，稍後會發出定額罰款通知書。警員在上址起獲大批酒精類飲品。據知上址為熟人介紹才能進內消費，室內設有隔音設備。警方正調查該無牌酒吧運作了多久。