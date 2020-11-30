8.31事件15個月｜警太子站戒備　拉封鎖線禁獻花

今日（11月30日）為去年8.31太子站事件的第15個月。油尖旺民主派區議員前日發聲明，指收到可靠消息，若議員今日再於太子站收集花束，將會即時被驅散，甚至被拘捕。旺角東區議員林兆彬呼籲如希望獻花市民到場「拜一拜」後便離開，並將花交到其辦事處。今晚6時許，太子站氣氛平靜，太子道西及彌敦道交界的行人路皆有警員戒備，部分警員在太子站B1出口外拉起封鎖線，暫未見有人獻花，林兆彬亦已到太子站觀察情況。其後警方曾開咪指在場人士可能會違反限聚令。

區議員林兆彬指今日太子站B1出口無人可以獻花、收花，形容警方布防如臨大敵。他又指，已接獲消息指，今午約4時，最少3名市民獻花後，收到亂拋垃圾的告票，他批評是進一步打壓市民和平獻花的權利及自由。他表示無懼打壓，不會忘記831事件，市民可在其辦事處樓下收花，相信市民獻花後盡快離開，不會被控違限聚令。他指，將會在區議會大會上提呈文件提出解決辦法。

被問到油尖旺區議會副主席余德寶質疑早前油麻地大火可以獻花，而太子站則不可獻花，批評警方雙重標準。林兆彬認同上述說法，認為是政治打壓，不排除日後警方準則再改變，連議辦也不准收花。

油尖旺民主派區議員前日（28日）發聲明，指近日收到可靠消息，若議員和市民於11月30日繼續在太子站收花和獻花，將會即時被驅趕甚至被拘捕。警察公共關係科發言人回覆指，警方會作出獨立風險評估，並因應不同情況及最新形勢，作出適當部署。有關部署屬行動細節，警方不會公開。消息指，警方取消區議員於太子站外收花安排，以避免人群聚集。