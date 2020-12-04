夜潛喪命｜「最佳爸爸」為尋友人落水溺斃　遺兩年幼子女妻徬徨

聖誕節及隨之而來的新年，以往由12月起總是充滿節日的歡樂氣氛，然而，今年的節日對痛失去摯愛的邦嫂來說或是折磨。37歲「最佳爸爸」廖健邦（阿邦）上月於將軍澳夜潛意外身亡，遺下妻子及一對11歲及7歲年幼子女，今個聖誕再無燈飾、無聖誕大餐，再無爸爸，「唔敢諗，經過啲地方都諗起佢，好似咩都有佢影子咁……」邦嫂當前希望全力陪伴子女走過父親驟逝的傷痛，照顧長子度過升中壓力後，重投社會工作，母兼父職，肩負養育子女之責。

37歲阿邦上月於將軍澳浮潛意外身亡，遺下妻子及一對11歲及7歲年幼子女。（資料圖片）

上月19日，持有潛水牌照的阿邦，偕友人於大廟灣浮潛捉魚，上岸後發現友人不知所終，阿邦為尋友人再度落水，卻反而遇溺身亡。事隔半個月，邦嫂未能走出傷痛，「仲好似發緊夢咁……」意外令她痛失摯愛，深感夜潛危險，希望市民引以為戒，日後不會再發生同類事故。

她坦言，這段日子以來，子女無大哭大鬧，比自己表現更堅強，反而「佢哋比較擔心我」。早前囡囡到朋友仔家中過夜，回家執拾衣物時，見哥哥及親友陪伴媽媽，才安心前往。一對子女與阿爸關係親切，曾於爸爸生日時送上「最佳爸爸」獎座，子女近日不時翻閱與爸爸的合照，將思念放於心中。

往年聖誕節，阿邦亦會帶妻兒看燈飾、吃聖誕大餐，然而失去爸爸的節日，邦嫂只希望能默默度過。她黯然說：「唔敢諗，經過啲地方都諗起佢，好似咩都有佢影子咁……」

邦嫂一直是全職家庭主婦，她指自去年起，任職地盤工的丈夫開工不足及經濟環境較差，供樓及生活開支耗盡積蓄，所剩無幾。她一心重投社會工作，惟長子正就讀小六，面對爸爸驟逝及升中壓力，她當前期盼有更多時間陪伴及照顧長子情緒，計劃囝囝升中後便求職，挑起養育子女的擔子。一屋孤寡目前依靠不多的積蓄及友人協助，支付生活費及後事費用，前路茫茫。

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