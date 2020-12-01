3男向太子警察體育遊樂會掟汽油彈　貨車被擊中焚毀　警兜截拘1人

太子警察體育遊樂會遭投擲汽油彈。周二（12月1日）凌晨約1時13分，警方接獲報案，指有3名可疑男子，在西洋菜北街近白楊街一邊，向警察體育遊樂會投擲懷疑汽油彈。消息稱，汽油彈跌入停車場內，一輛客貨車被波及起火，火勢猛烈，消防趕抵將火救熄。

警員事後在附近一帶兜截，其後於深水埗福榮街與石硤尾街交界，拘捕一名涉案男子，並在其身上檢獲懷疑胡椒噴劑，將其帶署扣查。警方將案件列作「縱火」處理，現正追緝在逃同黨。