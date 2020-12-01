9枚汽油彈襲警察遊樂會　被捕18歲學生非投擲者　警追緝3黑衣男

太子警察體育遊樂會今（1日）凌晨遭人投擲汽油彈，停車場內一輛貨車焚毀。警方相信遊樂會被3名黑衣男投擲9枚汽油彈，大批警員其後於附近一帶兜截，並於深水埗福榮街近石硤尾街拘捕一名18歲姓何青年男子。據悉，被捕男子為IVE學生，警方經初步調查，相信他不是汽油彈投擲者，正調查他為何深夜攜胡椒噴劑出現在事發現場一帶。

據了解，3名投擲汽油彈的黑衣男，由大坑東一山坡向警察體育遊樂會停車場投擲汽油彈，其後向大埔道方向逃走，車場內一輛貨車起火，警方正追緝3人歸案。